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韓國城 Jinsol Gukbap 釜山特色豬肉湯飯

柳香淑
血腸湯飯
血腸湯飯

【韓國城訊 】總部位於韓國城的「 Jinsol Gukbap真實湯飯 」，專精韓國釜山特色的豬肉湯飯。該餐廳的豬肉湯飯，白切肉，醬燉鷄肉及泡菜鍋，在韓國城相當有名氣。

該店的豬肉湯飯，肉多，量大，用豬大骨長時間熬煮出來的燙頭，味道濃郁又獨特，還有入口即化的豬肉，讓你回味再三。如果之前沒有嘗過豬肉湯，不妨一試。

豬骨頭湯可補充能量，有助於強化骨骼，豬肉裡包含的不飽和脂肪酸可解除體內的重金屬，膠原蛋白十足，還可增強皮膚彈性。最重要的是好吃，所以很多回頭客。如果你是重口味，覺得味道有點清淡的話，可加蝦醬或鹽來調味，調味醬中不含任何的MSG，還可放適量的韭菜就更美味了。

該店的白切肉，嫩又量大，配上泡菜包著吃，好吃到爆。如果三五好友想要下酒菜，還可點一個滷豬脚，肉切的又薄又軟。

這家店好吃的韓國料理還蠻多的，華人愛點的有韓式滷豬脚，泡菜鍋，泡菜包肉，石鍋拌飯，血腸湯飯及豬血腸。醬燉鷄肉及韓式涼拌麵，也是該店的招牌料理，配料豐富，適合與家人分享。

想要探索該店其他美食，可至4031 W 3rd St Los Angeles, CA。訂位電話213- 516-5729，7天營業上午10點至晚10點。網址www.jinsolgukbap.com。

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