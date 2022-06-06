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聖瑪麗諾 地中海風情建築

2016年建地中海風情建築，5房6浴。

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父親節的禮物，安卓第十代盒子優惠價169元

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父愛如山 曲曲琴聲與親同樂

父親節即將到來，新律鋼琴專營山葉、河合USED鋼琴！

「新律鋼琴專家」特別拋出衆多的優惠低價，例如：

YAMAHA、KAWAI $2,888起（立式鋼琴）、德國原廠演奏琴$5,999起、演奏琴$6,998起。還有，U.S.二手琴299起，二手演奏琴$1,999起！

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「新律鋼琴專家」負責人林士錡,擁有68年製造鋼琴及調音經驗，曾連任臺北市樂器公會數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。林士錡表示：不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試!在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入，滿意了再付錢！

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化療放療期間 首選日本康複力

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方, 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移; 巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化; 而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」采最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造，為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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韓國城話題名品牛骨湯店 SYTK牛骨湯 全天僅$10.96

味道一流，價格超級親民的韓國城SYTK Sullungtang牛骨湯店，味道倒地，就連韓國人都説好吃，華人愛吃的牛骨湯全天只要10.96元，量大，全天人潮不斷，無論是堂食還是外帶，小菜絕對一樣不少，還附營養米飯（由12種米調配）。早上7點開始營業至晚10點。

該店的料理真材實料，他們的解酒湯（Shiitake Beef Soup），湯内的牛肉非常嫩，尤其喜歡湯内的乾菜，黃豆芽等配菜，湯不辣喝起來很順口，再配上韓國小菜，還很下飯，價格只要10.96元，真的好吃。

人氣牛骨湯，乾魚湯都只要10.96元。綜合牛骨湯，喜歡吃辣的朋友們超愛點的辣牛肉絲湯也只要14.61元，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。

該餐廳歡迎團購，每週7天營業，從上午7點到晚上10點。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd., #108, Los Angeles, CA 90006。







致：父親

小時候父親的大手牽著我們的小手， 離星星最近的地方，一定是站在父親的肩頭。

父親的肩膀是我們兒時看世界的瞭望台。父親的手，可摘星辰，也可下海攬月。

父親是超人嗎？不是，是因為我們，父親才變得無所不能。

我們向前的每一步，都有父親的溫柔陪伴。父愛如海，深不見底，至愛無聲，伴我們走完整整一生。誰願意給我們此生最美，縱使他一無所有，是父親！

親情，一支古老的藤， 來承載我們對歲月的眷戀，對兒時的無限思念。年少時不懂父母恩，懂時已近中年。父老得書知我在，小軒臨水為君開。

世間所有的愛與祝福，只有父母給的，才是永恆。父母總是掛念著我們，因為我們是他們的全部。而我們會常常想起我們的父母嗎？

六月，父親節翩然到來。記得給老父親打個電話，道聲平安。祝世上所有的父親們節日快樂！

感懷父恩，讓您的愛全心呈獻！

在這個特別的日子，誠邀大家相約德成行，德成行秉持了健康理念，雲集美國頂級花旗參，有野山參、半野參、種植參，還有來自世界各地的德成行海參、德成行乾貝、德成行鮑魚，雖然是山珍海味，但物超所值，結合德成行土特產，我們為您打造您專屬的禮品套裝，用中醫滋補養生文化，來提高免疫力，更多健康養生養老食材盡在德成行。

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Umeken是產自日本的頂級保健品牌，也被受日本皇室所信賴。父親節期間特別回饋。購買價值98元以上產品，可獲價值22元以上贈品，如黑色大蒜濃縮顆粒或百億益生菌。購買價值165元以上產品，可獲價值69元以上的靈芝蘑菇濃縮顆粒贈品，發酵礦物質L鈣。

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連續多年暢銷產品酵素丸，已成為華人家庭的首選，含有108種純藥材和水果，蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體，酵素也稱生命的根源，它能給生命帶來年輕、活力。

β-葡聚糖被稱爲蘑菇中的鑽石，是存在于菌類，酵母的細胞壁和穀物的抗癌活性物質，能預防疾病，降低體内血中的膽固醇數值，抑制肝臟内膽固醇的堆積，是如今備受矚目的健康醫學成份之一。

Umeken的LIPOPO脂多糖培養巨噬细胞（Macrophage）是排除侵入體內的細菌和病毒，吞噬體內產生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，並且防止身體產生病變的重要免疫細胞。

Umeken已有70多年的歷史，堅持只采用世界上最安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關，FDA和USDA的層層檢驗才可以在美國市場上出售，可以說是最放心最有保障的頂級保健品。開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

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印尼全實木大型Buffet Table特價299元

新世紀傢俱「父親節特價優惠」高達80% Off！

新世紀傢俱於父親節期間，推出「父親節特價優惠」活動，商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

特價商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位布沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價399元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木大型Buffet Table 299元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適轉角真皮沙發四件組699元等。

另美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

現代舒適轉角真皮沙發四件組特價888元

擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。







Lotus智能衛生座 父親節期間第二台半價優惠

父親節又要到了，美國Lotus「通暢型」智能衛生座，推出購買「通暢型」智能衛生座，第二台可享半價優惠。做子女的不要再傷腦筋了，該產品可解決老人的便秘問題，是孝敬父母的最佳禮物。

非常適合長者，可通過按鍵操作，水力分解軟化潤腸，輕鬆化解便秘，純自然，無副作用，舒適方便。無異物接觸身體， 安全乾淨。自上市銷售以來，獲廣大消費者的接受和喜愛。

Lotus「通暢型」智能衛生座將如廁變成了一種享受，溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾，按摩保健，噴頭自潔，靜音緩降，殺菌除味， 不僅能清潔生活，預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡便秘，讓生活更健康，更舒適。

該公司負責人表示，沒有用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。Lotus ATS-2000型具有全新流線型設計，持續不間斷熱水等功能，是Lotus「通暢型」系列的最新旗艦。擁有世界領先的「聚合渦流水柱」專利技術，領導衛浴新潮流，已成為衛生間的新寵，專利技術人性化設計，乾淨舒適，尊貴時尚，獨特的通便功能，更深得使用者的喜愛。

Lotus Hygiene System Inc.以完善可靠的售後服務體系，特別是上門服務，維護保養，延長保修而深得廣大用戶的讚揚和信賴。功能超強，品質優秀，服務周到是Lotus「通暢型」的三大特點。

洽詢電話877-808-0055或上網www.lotusseats.com，爾灣新店地址15435 Jeffrey Ave., #115, Irvine, CA 92618。Arcadia分店新張地址，641A W. Durate Rd., Arcadia, CA 91007。羅蘭崗香港廣場626-839-9727，18438 Colima Road, Unit 6, Rowland Hts., CA 91748。聖蓋博順發超市內626-573-0527，1635 S.San Gabriel Blvd。