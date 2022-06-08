自然醣褐藻糖膠 3-PLUS濃縮液吸收快

【洛杉磯 訊】重症病人接受化放療期間，有機會出現味覺改變的副作用，造成食不下嚥，胃口不佳的情況，體重急速下降，影響治療進度。

因此，Nature Medic研發出「自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液」，清新可口酸甜的柚子口味，能促進食慾，改善胃口和味覺。濃縮液的好處是可以更快被人體吸收，適合中晚期、治療副作用嚴重、或免疫力 低的人士。

該公司表示，如果是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取2克的褐藻糖膠，甚至達到4克至8克，才能發揮理想的減輕副作用效果。日本製造的自然醣褐藻糖膠3-PLUS，是市面上含量至高的褐藻糖膠產品。每盒有50包，每包含有超過2克的褐藻糖膠精華，每盒總含量為110克，每天服用1包至4包，視乎健康狀況。

該公司表示，產品結合三種高純度的褐藻糖膠精華，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。濃縮液更添加維他命A、C、D、E、B2和B6，製成品通過FDA以及USDA的進口檢驗。

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