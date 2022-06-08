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現代汽車 連續13年獲顧客忠誠度第一排名

吳鴻鈞

【洛杉磯訊】根據Brand Keys研究機構所公布的顧客忠誠度指數，北美現代汽車連續第十三年獲得顧客忠誠度第一的排名。顧客忠誠度與參與度的研究諮詢公司Brand Keys，近期發布了其白銀周年顧客忠誠度與參與度指數，以表彰在其業界中獲得最高顧客忠誠度長達十年或是以上的品牌。現代汽車在汽車業界的顧客忠誠度處於領先地位，並被選入名人堂。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示：「顧客忠誠度是現代汽車品牌的基礎之一，也是我們在美國取得成功的重要元素。非常榮幸能連續十三年被公認為汽車領域中顧客忠誠度的佼佼者。」

Brand Keys創始人兼總裁Robert Passikoff表示：「顧客忠誠度與參與度指數成立後的25周年，是一個認可在消費者忠誠度方面連續排名第一品牌的合適時機。」

這25周年的問卷調查檢視了430萬名受訪者，他們自行選擇了他們作為消費者的業界以及他們消費的品牌。Brand Keys的評估方式衡量了品牌滿足消費者期望的程度，這個指標與市場上的正面消費者行為有著密切的關聯。

可至http://brandkeys.com/portfolio/customer-loyalty-engagement-index/查詢更多信息。

北美現代汽車專注於人類進步、以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，他們的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。更多詳情可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多信息。

圖為：美國總統拜登訪韓時與現代汽車董事長Euisun Chung會面 。

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