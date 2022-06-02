父親節將至 禮物想好了嗎

隨著父親節週末的臨近，是時候尋找完美的父親禮物了。我們從精品店中挑選了一份精美的禮物清單，以適合多種類型的爸爸，同時考慮到他們的興趣和悠閒的追求。

選購這16件有趣的父親節禮物，每件都會讓父親感到格外特別。

https://www.southcoastplaza.com/fathers-day/

技術迷

充分利用他對大人數位玩具的熱愛，無論他是音樂愛好者、有抱負的運動員 還是咖啡 鑒賞家。

Louis Vuitton路易威登 音箱後備箱

714.662.6907

Tag Heuer豪雅Connected Golf Edition

657.655.2144

Williams Sonoma Miele CM7750全自動濃縮咖啡機

714.540.1397

Porsche Design保時捷精品設計eBike Cross

714.662.2992

冒險者

為夏季及以後增添一抹色彩，讓他的必需品煥然一新。

Thom Browne漁夫帽

714.410.8485

Psycho Bunny Polo衫

714.462.4667

UNTUCKit x Fair Harbor環保泳褲

714.975.9250

Saint Laurent City背包

714.429.0101

精緻的CEO

用配飾和剪裁合身的夏季夾克來提升他高管成功形象。

Zegna亞麻和絲綢水洗外套

714.444.1534

Buccellati黃金袖扣

714.481.1130

Loro Piana 28Matches休閒褲

714.432.1301

Montblanc萬寶龍大班冰川 中號圓珠筆

714.424.5270

現代古典主義者

用全新的風格重新設計作品，盡情享受他對永恆風格的熱愛。

Dior Oblique浴袍

714.549.4700

Ralph Lauren皮革飾邊繩索對扣腰帶

714.556.7656

Berluti E'Mio皮革公文包

714.641.3582

CB2 Orbit胡桃木轉盤

949.308.7100

及時的風格

作者：勞裡·布魯克金

來自江詩丹頓、卡地亞、積家和愛彼等知名品牌，最新推出的精美男女腕錶將卓越工藝與前瞻性設計融為一體。

Audemars Piguet愛彼

愛彼將在2022年慶祝其標誌性的皇家 橡樹問世50週年，並考慮到這一點，發布了一個系列，以紀念和更新這款地位手錶的代碼。這款37毫米自動上鍊皇家橡樹腕錶採用精鋼打造，淺藍色錶盤飾有品牌標誌性的「Grand Tapisserie」格紋璣鏤飾紋，鑲鑽錶圈。

949.265.7832





A. Lange & Söhne

偏心錶盤是優雅的Grand Lange 1的標誌。新款略薄，僅為8.2毫米，更貼合手腕，煙灰色錶盤裝在41毫米18克拉白色錶殼中（見這裡）或玫瑰金。

657.205.4555





Bulgari寶格麗

這家傳奇的意大利品牌正在慶祝其改變遊戲規則的Octo系列推出10週年，該系列將超薄造型與時尚 現代主義細節相結合。 Bulgari的Octo Finissimo Chronograph GMT週年紀念版限量發行200枚，厚度僅為3.30毫米，配備42毫米錶殼和啞光灰色噴砂鈦金屬錶鍊。與此同時，錶盤的靈感來自寶格麗製表大師Fabrizio Buonamassa Stigliani的原始草圖。

714.751.7833





Cartier卡地亞

自1917年首次亮相以來，超經典的卡地亞Tank一直是手錶和時尚愛好者的最愛。 2022 年，Tank Louis Cartier正在享受別緻的更新。圖形化的紅色漆面錶盤安裝在黃金錶殼中，表冠以凸圓形藍寶石突出，位於同色皮革錶帶上。

714.540.8231





CHANEL FINE JEWELRY香奈兒高級珠寶

香奈兒廣受歡迎的J12在38毫米J12 X射線紅色版的錶盤、表圈和藍寶石水晶錶鍊上鑲嵌了大約8.40克拉的紅寶石，僅限量12件。通過藍寶石水晶錶盤可以部分看到手動上鍊內部機芯。

714.754.7295





Chopard蕭邦

跳舞的鑽石是蕭邦快樂運動系列的標誌。最新版本的33毫米Happy Sport錶盤上鑲嵌著五顆自由旋轉的鑽石。由符合道德標準的18克拉玫瑰金製成，並以鑲鑽錶圈突出。

714.432.0963





Gucci古馳

在日內瓦的一座別墅中，Gucci推出了一系列新作品來慶祝高級製表工藝，其中包括這款異想天開的G-Timeless Dancing Bees手錶，它的特點是12只蜜蜂在綠色蛋白石製成的錶盤上移動，所有這些都安裝在鑲有鑽石的手鐲上。

714.557.9600





HERMES愛馬仕

這款Hermès Kelly手錶是該品牌最令人垂涎 的手袋之一的粉絲。錶盤裝在一個類似於手袋心愛的掛鎖的錶殼中，它自由地懸掛在鑲有鑽石的玫瑰金手鐲上，或者可以戴在黑色小牛皮繩上，變成一條長項鍊。

714.437.1725





IWC萬國表

正好趕上壯志凌雲：特立獨行的發布，萬國表發布了其壯志凌雲飛行員系列的最新產品。 Big Pilot的壯志凌雲版「莫哈韋沙漠」靈感來自加利福尼亞中國湖著名壯志凌雲學校的飛行服和沙漠環境。這款46毫米自動上鍊腕錶採用陶瓷錶殼和深棕色錶盤，帶有夜光數字和指針。

714.955.4037





Jaeger-LeCoultre積家

Jaeger-LeCoultre的Métiers Rares工作室推出Master Grande Tradition Calibre 948，這是一款巧妙的世界計時器，採用陀飛輪參與24小時循環。在精美的琺瑯錶盤的襯托下，陀飛輪每轉60秒，並在24小時內繞錶盤一圈，而24個時區則以環形排列在中央錶盤周圍，全部裝在一個43毫米的18小時錶殼中-克拉白金。

714.955.4048





Montblanc勃朗峰

萬寶龍1858 GMT自動日曆是旅行的理想之選，可輕鬆提供當地時間和佩戴者的家鄉時間，這要歸功於生動的藍色太陽紋錶盤上易於閱讀的雙時間指示器，安裝在 42 毫米精鋼錶殼中。

714.424.5270





Panerai沛納海

沛納海Submersible QuarantaQuattro防水深度達300米，擴展了品牌在潛水錶領域的產品線，提供多種錶盤和橡膠錶帶可供選擇。黑色錶盤帶有夜光時標和指針，裝在帶有旋轉表圈的 44 毫米錶殼中。

714.481.7188





Piaget伯爵

優雅的曲線和光澤是伯爵Limelight Gala系列最新產品的關鍵，其中包括這款32毫米18克拉白金腕錶。砂金石錶盤被62顆鑽石環繞在兩個旋轉的細長表耳上，並搭配米蘭式白金錶鍊。

714.361.2020





Rolex勞力士

在Watches and Wonders上最受關注的首次亮相是這款鉑金Day-Date 40，搭配冰藍色錶盤。這款堅固的手錶在40毫米錶殼上設有凹槽表圈，在3點鐘位置設有日期窗口，藍寶石水晶玻璃上配有勞力士標誌性的Cyclops鏡片以放大日期。

714.241.8088





TAG Heuer豪雅表

豪雅（TAG Heuer）廣受歡迎的Aquaracer Professional 300系列新增了一個為運動型潛水錶愛好者提供的鮮豔橙色錶盤。這款43毫米腕錶採用黑色時針和分針及刻度，均採用白色Super-Luminova夜光塗層，裝在帶有黑色陶瓷單向表圈的精鋼錶殼中。

657.655.2144





Vacheron Constantin江詩丹頓

江詩丹頓Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton鏤空藍色錶盤周圍環繞著18克拉5N玫瑰金錶殼。41.5毫米錶殼厚度僅為8.1毫米，鏤空錶盤除了小時和分鐘外，還顯示月相指示器和萬年曆。除了玫瑰金手鐲外，還提供了一條帶有白色縫線的藍色小牛皮錶帶和一條藍色橡膠錶帶，以提供多功能性。

714.955.4057



