華興保險 系列企業管理者必修課缐上講座

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後疫情 時代，社會與經濟環境重新洗牌，企業如何及時調整，穩固根基？又有哪些機遇與挑戰？經濟重啓，好將難求，企業人事管理面臨新挑戰，如何妥善處理新常態下的勞資關係？華興保險邀請資深律師、會計師、醫生、理財顧問等，帶來企業管理者必修課。

內容包括：2022年已經過半，疫情反反復復，雇主們在勞資關係部分面臨前所未有的挑戰，勞工法規有什麽更新？隨着各種法律條例的更新和改動，僱主該如何再次審核過往的聘員過程、辭退流程、員工手冊以及實際做法？如何確保遵紀守法和避免不必要的投訴和訴訟？

另外在美國很多華人都選擇創業，成爲自雇主。但不同的公司用途–服務業、進出口、投資等選擇哪種公司類型，才能最省稅？小企業主、經營小生意的夫妻檔、兼職副業、自僱業拿1099的人士，如何透過SEP IRA來優化退休儲蓄 ，同時合法省稅、延遲繳稅？還有哪些可以考慮的退休計劃？

講座透過ZOOM舉行，時間均為下午2時30分，場次如下：6月9日周四，講題-別讓職場隱形健康殺手帶走你的好員工。6月15日周三，講題- 企業人事系統年中大審查。6月23日周四，講題-1099自雇主和小公司主如何用SEP年金優化退休儲蓄。6月30日周四，講題-做生意 選擇哪種公司類型最省稅。7月7日周四，講題-雇主租賃商鋪必須注意的重要事項。

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