AARP樂齡會 表彰 AAPI 傑出領導及宣揚亞裔作家

為慶祝亞裔 傳統月，AARP樂齡會向亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 領導者致敬，並與社區攜手合作，加強人們對 AAPI 小型企業和作家的關注。

AARP 樂齡會致力於保護50歲以上 AAPI 群體的健康和福祉。該組織擁有一支由全國各地的 AAPI 領導者組成的強大隊伍，每天都在與老齡化污名和反亞裔暴力作鬥爭，宣導為年長者提供公平的機會，向社區提供參與選舉方面的教育，加強社會安全和 Medicare，並將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。

今年五月，受到 AARP 樂齡會表彰的該會15 位 AAPI 領導者包括有：AARP 樂齡會副總裁 Daphne Kwok ，她領導並負責開展亞裔美國人和太平洋島民多元化及公平包容性。以及首席醫療官Charlotte S. Yeh、德州總監Tina Tran、夏威夷州 總監 Keali'i Lopez、奧勒岡州總監 Bandana Shrestha、賓夕法尼亞州副總監Grace Calvelo-Rustia、加州 都會經理Sophie Horiuchi-Forrester、倡議運動總監Reshma Mehta、研究資深副總裁 Indira Venkat、影響力領域副總裁 Paolo Narciso、思想領導力總監 Erwin Tan、活動戰略總監Joe Liu、夏威夷州通訊總監Craig Gima、數位戰略資深顧問Mike Lee、收入部門社會企業家 Dat Tran。

AARP 樂齡會並邀請了紐約時報暢銷書「Rise：A Pop History of Asia America from the Nineties to Now」的聯合作者 Jeff Yang 、Phil Yu 以及三位特別來賓Lauren Tom (曾出演The Joy Luck Club)， Dustin Nguyen (曾出演21 Jump Street)，Kieu Chinh (曾出演MASH 和 The Joy Luck Club) 進行線上RISE 圖書活動座談會。

Jeff Yang 是一位資深作家、編劇和文化評論家，經常為 CNN、NPR 和 New York Times 等媒體撰稿，而 Phil Yu 則是受歡迎的亞裔美國人新聞和文化部落格 Angry Asian Man 的獲獎創始人和編輯。

「Rise」一 書於三月出版之後佳評如潮，這本書是作者獻給亞裔美國人的近 500 頁的「情書」，他們對那個喜憂參半的既往歲月記憶深刻，知名的有趙牡丹的 「All-American Girls」、迪士尼的「花木蘭」、波霸奶茶以及「黃色臉孔」。

在座談會中，Jeff 和 Phil 討論了 80、90 年代的流行文化，以及這種文化如何融入更宏觀的文化背景，並影響他們自己的生活經歷。

AARP 樂齡會繼續大力支援 AAPI 並為亞太裔倡導權益，表彰他們過去和現在的所有貢獻。有關照護、COVID-19、大腦健康等方面的更多中文資源，可造訪 chinese.aarp.org 。