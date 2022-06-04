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洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

美國立功地產學院 實務班/執照班開課中

【洛杉磯訊】

近兩年因新冠疫情的影響，加州房地產房價持續上漲，根據加州地產局 CAR 近期公布的2022年四月份最新數據，加州獨立屋中間平均房價達到 $884,890，與去年同期相比上漲8.7%，但銷售量下跌 8.5%。南加州地區中間平均房價達到 $837,500，價格比去年同期上揚11.7%，銷售量下滑 16%。

近兩年房價依然持續上漲，是因為房源較少，利息低，買家時常需要競價搶購。如何高價賣屋或低價買房，是需要有豐富經驗的專業地產經紀緊密協助與相應策略的。在今年三月聯準會開始逐步漲息後，價格依然呈現上漲走勢，房市依然熱絡，但明顯搶房買家稍有趨緩。

該如何應對近期熱絡的房地產市場，美國立功地產學院之「千萬經紀地產實務班」，將於羅蘭岡教室正式開課，該課程培養出許多優質的千萬經紀，由千萬地產達人袁立功親自授課。

「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，教室上課。第一堂課可免費試聽，試聽內容為：1. 聯準會持續加息，通膨在歷史高點區間的情況對房市的影響；2. 近期接獲許多客戶或學員的反應，在賣屋或買房時，代理銷售房子的 Listing 經紀為了加大個人收入，而沒有誠實的把最高價或最好的價格告知賣家，只因為自己想賺取雙方的傭金，我們該如何保障自身權益？3. 為何市場上有一些經紀所打出的廣告，低佣金賣房，甚至免佣金賣房，其中有何蹊蹺？ 對客戶而言有何損失？4. 高價賣屋的銷售技巧及低價買房的秘訣分享。

「美國立功地產學院」亦特創學費退費優惠計劃（有條件限制）。實務班課程是週三上午 10時30分至12時40分教室上課，地址：17870 Castleton St., #100, City of Industry，KW Signature Realty教室。

若你想從事於房地產行業，歡迎報名「地產執照班」每期八堂課，學費380元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及考古題庫」等三本教材。執照班是每週六上午 9時30分至12時40分，網絡線上上課。

美國立功地產學院執照班/實務班同步招生中，歡迎踴躍報名。若你正在考慮高價賣屋、或低價買房，歡迎免費諮詢，袁立功諮詢專線626-617-1600，使用簡訊聯繫或留言。

加州 房價 房地產

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