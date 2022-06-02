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法鼓山6月起開課 禪訓班及梵唄班

【洛杉磯訊】

法鼓山洛杉磯道場表示，現代人生活繁忙，步調緊張，容易出現焦慮失眠、肩頸痠痛、腸胃不適等症狀，心理壓力將會影響身體健康。而禪修即是練心，讓心不受外境影響，因符合現代人的需要，近年來在全球越來越盛行。

法鼓山禪法的特色，是可以運用在日常生活的行住坐臥中，達到身心平衡，精神穩定的功能；6月及7月將舉辦兩天的初級禪訓班，可以學習並瞭解到正確的禪修觀念與方法。該班的次第教學、完整且安全，歡迎大家以「空杯子心態」，捨下過去的執著和成見，ㄧ起從心學起，讓自己的生活開始自在又美好。

另外，法鼓山洛杉磯道場亦將開設為期8堂的梵唄基礎課程，共有兩梯次， 內容有梵唄的起源、心態、觀念及法器的認識、執持和唱誦練習，以上兩個實體課程，皆是法師親自教學，歡迎有興趣者，事先上網報名 www.ddmbala.org ，詳情也可洽電話 626-350-4388 或 Email [email protected]

初級禪訓班上課的日期是： 6月25日及 7月2日兩堂課，時間是上午 9:30 am 至下午5:00 pm。基礎梵唄班上課的日期是： 第ㄧ梯 6月4日至7月23日 (8次週六的下午 2時至4時半 )；第二梯 6月6日至 7月25日 (8次週ㄧ的早上 9時半至12時)。方式：實體上課，但需配合道場防疫措施；費用：歡迎隨喜，護持道場。上課地點在法鼓山洛杉磯道場 4530 N. Peck Rd El Monte CA。

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