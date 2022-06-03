新西蘭陽光金果上市 各大亞裔超市熱銷

陽光金果的季節來了！來自新西蘭品牌Zespri的優質奇異 果（見圖），現正於各大亞裔 超市熱銷中。

陽光金果擁有熱帶水果的香甜滋味，嘗起來像芒果和草莓的結合。果皮薄且光滑，外形渾圓、和金黃色的果肉，讓陽光金果的特點更鮮明。每個陽光金果擁有美味的口感和豐富營養，100%滿足人體對維生素C的每日建議攝入量。

奇異果的豐富營養素對所有年齡段的人都有好處。從營養學的角度來看，陽光金果富含維他命C、維他命E，膳食纖維，葉酸，鉀元素和抗氧化劑等。維他命C是緩解疲勞的必需營養素；葉酸葉酸有助於細胞生長和發育，對孕婦也大有裨益；奇異果富含的抗氧化劑更是有助於為肌膚增添光彩。在夏日，許多女性喜歡通過食用奇異果來保養肌膚。

銷售Zespri奇異果的亞裔超市，包括99大華超市，大中華超市，H-Mart韓亞龍超市、Zion心安超市等。了解更多關於Zespri奇異果信息和菜譜，可訪問www.zesprikiwi.com。

Zespri International總部位於新西蘭的Mount Maunganui，向59國出口優質奇異果，是世界上最成功的果蔬產品行銷企業之一，百分之百由奇異果果農擁有。Zespri聘用新西蘭，亞洲，歐洲和美洲等來自世界各地的員工約500名，代表新西蘭2500名果農及全球各地1200名的種植者，公司專注於奇異果的創新研發、供應鏈 管理、分銷渠道管理及產品推廣，奇異果的品種包括經典的綠奇異果、陽光金果、有機奇異果等。