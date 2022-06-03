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大莊家壽司清酒節 迎盛夏助公益 即起售票

【洛杉磯訊】

大莊家賭場度假村 (Pechanga Resort Casino)第二屆「大莊家壽司清酒節 The 2nd Annual Pechanga Sushi & Sake Festival ），將於7月9日（星期六）舉行，即日起售票額滿截止。活動收益將撥作支援內陸峽谷地區仁愛之家修繕工程。

大莊家表示，由於首屆的壽司清酒節受到好評，今年夏季再次舉辦，為壽司及清酒美食愛好者再度帶來品味全城的主題活動。每人只需購買一張入場門票，即可親嚐超過40款來自日本各區及世界各地的知名獲獎品牌、及獨特釀造的上等清酒，包括大吟釀、吟釀、純米及氣泡清酒。

同時，大莊家頂級名廚團隊也將為本次盛會，精心製作幾千枚風味各異的新鮮生魚刺身及壽司，為每款精選清酒呈現完美搭配 (見圖)。大莊家的Umi 壽司與蠔吧首席廚師池田清國、亞洲餐廳行政副總廚Kok Che，以及行政總廚Andre Pinto，均將在現場與賓客們見面，並分享專業的壽司與清酒完美搭配秘訣。

大莊家指出，壽司清酒節的靈感，源自南加州地區受歡迎的啤酒及清酒節，以及近年來壽司在美國越來越受到歡迎，已成為主流飲食文化的一部分。入駐賭場度假村內的「Umi」 壽司與蠔吧，於2018年USA Today網站讀者投票中，曾榮獲最佳賭場餐廳第二名，成為舉辦此次盛會的不二之選。

除了美酒鮮饌外，「大莊家」還盛邀傳統日本太鼓手、日本吉他手及日本十三弦古箏演奏家現場表演。同時，也將安排無聲拍賣會( Silent Auction ) ，競拍品包括精美藝術品、休閒度假套餐等熱門禮。此次活動收益將用於仁愛之家 (Habitat For Humanity Inland Valley) 的工程項目，幫助年長者及失去能力族群滿足住房需要、及協助進行房屋維修。

「大莊家壽司清酒節」凡持VIP貴賓門票者於中午12時開始進場，持一般門票者下午1時入場，活動至下午4時結束。以下為四種不同等級入場門票可供選購：(一) VIP貴賓門票 150元： 可提早一小時進場，品飲40餘款上等清酒及八種精選啤酒；盡享各式精美壽司外，還可與知名清酒師及名廚交流，並可參與無聲競拍。(二) 不飲酒代駕司機 (Designated Driver) VIP門票70元：可提早進場，品嚐精美壽司及參與無聲競拍。(三)一般入場門票75元：可品飲40餘款上等清酒及八種精選啤酒，以及品嚐由大莊家金牌烹飪大師親手製作的鮮美壽司，以及參與無聲競拍。(四) 不飲酒代駕司機門票 45元：可品嚐精美壽司及參與無聲競拍。

參加者可至大莊家售票處購票，詳情可電 (877) 711-2946或登錄官網 www.pechanga.com，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA (距洛杉磯近一個半小時車程)。

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