林師傅專業團隊 承接內外大小工程

【洛杉磯 訊】從事房屋建造30 餘年經驗林師傅，帶領其專業團隊承接內外大小工程，如重建新鋪水泥地或車庫車道、車庫油漆地板、修護和新建造 Patio、安全水壓清洗噴漆屋頂、廚房櫥櫃重新上漆、內外油漆、水泥工程、露台、甲板和美化庭院。

林師父有自己的S O P工程標準作業程序。由於累積了多年承建新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

如想重新鋪設破裂不堪凹凸不平的水泥地，林師傅說，客户可以省下5 千元以上花費，重建新鋪水泥地或車庫車道。林師傅表示，他擁有鋪設各項政府公用道路經驗多年，在Re-Surface 水泥地工程之前，須先清除乾淨在各大小裂縫內和地面上的沙粒垃圾，清除凸起路面樹根，再採用高達3500 psi高壓噴水鎗清洗，然後再用特殊清潔化學水洗刷，特製塗料填平所有裂縫和磨平凹凸路面後，才開始重建新鋪水泥地，使原本佈滿大小裂縫和凹凸不平路面煥然一新。尤其是建好 Patio 涼棚後，如再同時重建新Re - Surface 水泥地，房屋價值將會提高。

林師傅表示，木製露台甲板可以在任何地方建造，以提供額外空間來享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio 涼棚。還沒建造前，林師傅需先規劃露台甲板的地板、水平和功能的尺寸，鋪設框架，安裝托樑吊架，然後用鍍鋅釘子連接橫樑，行成 Patio涼棚。如 Patio 涼棚需建設在水泥地面上，都依照SOP工程標準作業程序。有關維護Patio，林師傅表示，每四至五年Patio涼棚木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕，和白蟻出現，影響到房子其他木樑。

林師傅工程團隊還承接大小居家水電維護工程，包括新舖地板、屋頂、水管漏水、內外油漆、櫉櫃浴室改造和檯面翻新、花園果樹造景、居家過濾水安裝、自動照明和內外影像與專業木工、水泥工程服務。免費估價。詳情可短訊或去電留言 626 - 272 - 3101 （國、粵、英語）。