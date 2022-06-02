洛杉磯市新限水政策 戶外澆水每週限二天

戶外澆水限制圖表

【洛杉磯 訊】眾所皆知，加州 正處於前所未有的旱災之際。洛杉磯水電局（LADWP）表示，慶幸的是多年來投資 多項節約用水計劃、及所有市民對節約用水的努力，雖然在善用水資源方面做得很好，然而還有許多事情需要民眾 一起立刻去做。

因此從六月一日起，洛杉磯市實施了戶外澆水限制，每週最多二天，時段限於上午9時之前或下午4時之後。地址號碼尾數為奇數的用戶，可以在星期一和星期五澆水，地址號碼尾數為偶數的用戶，可以在星期四和星期日澆水。每週減為二次，能為洛杉磯省下數十萬加侖的水。

洛杉磯市水電局（LA Department Of Water Power）表示，還有許多其他室內外節約用水的方法，該水電局將為省水馬桶、洗衣機、灑水器等提供折扣退款。如果居民將草坪換成永續性、 低用水量的庭院景觀，亦可能符合資格獲得草坪更換的折扣退款。

以下是該水電局對居民戶外節約用水的提示：

• 使用自閉式軟管噴嘴在戶外澆水 • 調整灑水器，避免過度噴灑到人行道或是路面 • 使用掃帚代替用水清潔人行道和車道。

在室內節約用水方面：

• 修理漏水的水龍頭和馬桶 • 將洗碗機裝滿再啟動清洗 • 縮短淋浴時間並安裝省水蓮蓬頭。

詳情可上網至LADWP.com/wateringdays，了解更多有關戶外澆水規則、節約用水提示、及省錢退款的資訊。 人人都盡一份力，將能夠應付當今水資源不足的挑戰，並且避免將來更嚴格的限水措施。