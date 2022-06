豪杰訓練中心 獲高中生商業企劃競賽獎項

豪杰訓練中心於日前,帶領學生參加UCLA Anderson 學院和非營利組織團體Project Echo (Entrepreneurial Concepts Hand On) 、合作舉辦的 「培養企業家商業企劃競賽」,在這每年加州 最大的一場比賽中,獲得以下獎項:1. 應用程式產品組的冠軍(First Award for APP ) 。2. 應用程式產品組的季軍(Third Award for APP)。 3. 產品組的季軍(Third Award for Product )。

對於豪杰的學生而言可謂駕輕就熟,從2016年開始就獲獎無數,他們是這個比賽中的常勝軍(見圖)。

豪杰訓練中心周主任強調,每一個孩子都是獨一無二的,「培養企業家訓練課程」是一個能夠發揮孩子獨特的人格魅力,展現特色和與眾不同的學習和培養。該中心大部分學生進入私立優質大學,錄取率約為百分之二十,就讀畢業生就業 率排名非常高的大學,至少都有參加二到三年的「培養企業家訓練課程」和比賽的經歷。

周主任說,該中心有強大的教練群組,每個教練都畢業於頂尖的私立大學,週一至週五都有固定的工作。分別在創業、出版書籍、電影事業、專業作家、記者、大眾傳播、學區公益等等不同的行業佔有一席之地。他們專業引導學生張開雙眼,徜開心胸,擁抱世界,從自己團隊合作實際做出的企劃案中,學習和世界接軌,深入並且瞭解什麼是真正的世界觀。

「培養企業家訓練和比賽的經歷」能讓學生在和藤校及頂尖私立大學面試過程中,發揮和展現自己的特色Specialty、和與眾不同Uniqueness 的議題,也是會讓大學考官眼睛一亮,特別注意學生的項目。許多頂尖的私立大學在學生導覽Student Tour的過程中,也會清楚的通知學生 - 學校希望未來在申請者的身上,找到「培養企業家資歷」這個項目。

有些頂尖的私立大學,已經有「培養企業家實驗室」,任何大學生做出來好的商業企劃案,一旦得到指導教授的青睞,學校就會撥款投資 ,幫助學生走出創業的第一步。也有許多頂尖的私立大學,有培養企業家這個專業科系,幫助大學生畢業以後,往創業的方向發展。

豪杰訓練中心一年只招收一班的培養企業家訓練課程,今年的課程是從8月28日到明年5月28日,上課時間為每週日,分以下二班:A 班 – 上午10點至12點,B 班 – 下午4點至 6點,豪杰訓練中心資詢專線626-574-0101,網址breakthroughtc.com。