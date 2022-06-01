2023 Kia Soul 今夏上市 內外設計煥然一新

新款 2023 Kia Soul （見圖）將於今年夏上市，內外煥然一新的設計元素、簡化陣容、全新色彩，及兩個充滿科技和便利性的選件組合。Soul於2009 年首次推出時重新定義了四四方方的小型車細分市場，此後穩步發展，以其前衛的外觀、實用性和效率吸引了幾代客戶。Soul定價將在接近車輛銷售日期時公佈。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steve Center表示，Soul進入Kia產品陣容時定義一個全新的小型車市場，並延續到2023車型年，一如既往地充滿樂趣、實用性和獨特風格，基本形式仍然存在。2021年超過75,000名車主非常喜歡這款時髦的小車，比2020年的銷量增長了近5%。新的2023 Soul 將以其更新的設計延續這一趨勢。

2023 Soul推出全新的前飾板設計，新的格柵配備LED大燈和重新設計的霧燈。 新的日間行車燈和轉向信號完善了前端的重新設計。 新的17英寸和18英寸合金輪轂以及重新設計的後飾板和尾燈增強了外觀設計。 大量純色和雙色調配色方案仍然保留，並輔以新的雙色配色方案，包括清新白配黑色車頂，衝浪藍配黑色車頂。

車輛內部在原有基礎上進行了提升。功能按鈕被合理放置在觸手可及的地方，而帶導航功能的 10.25 英寸觸摸屏、是對科技感座艙的提升。為了簡化 2023 車型陣容，Soul帶來LX、S、EX、GT-Line、GT-Line Tech等級，每個等級都配備許多標準和可選用功能。全新LX技術套件包括盲點防撞 (BCA)、後方交叉防撞 (RCCA) 和16英寸合金輪轂。

兌現Kia美國對安全的承諾，一些以前的可選功能現在已成為所有裝飾的標準配置，包括帶行人檢測 的前向避撞輔助（FCA-Ped；攝像頭類型），車道保持輔助 + 車道跟隨輔助，駕駛員注意力警告，車道偏離警告，遠光燈輔助，後乘人員警報。

總部位於加州 爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車 合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。