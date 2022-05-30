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好風好水兒孫福 黃鷹大師6/5免費風水講座

【洛杉磯訊】

了解風水對美國華人來說，不論是在買房置產，或是挑選墓地，一直是講究不可或缺的一環。有鑑於此，南加州的福樂紀念公園，特別邀請來自香港的知名風水命理大師黃鷹，來為南加民眾作風水專業講解，講題是：「好風好水兒孫福」。

黃大師將由風水的角度來解析，如何選擇好的福地以及規劃福地風水，來為自己與世世代代子孫帶來好福氣。現場並提供與大師一對一免費諮詢；讓黃鷹大師幫你挑選合適的風水地。

講座活動時間是6月5日 (週日) 上午10時30分至中午12時30分，地點在福樂紀念公園 – Covina Hills，地址21300 Via Verde Drive, Covina。

有關活動詳情，可去電洽詢1-888-689-8888 (Arcadia 和 City of Industry 辦公室)．或上網 www.forestlawn.com/fengshui。

活動期間，福樂紀念公園特別推出針對華人而設計的全新270度景觀風水福地。位於 Covina Hills 園區至高點，該區域擁有好風景，青山環抱，綠草如茵，讓人置身其中備感舒適放鬆。民眾可以趁著聆聽講座的同時來感受一下藏風聚氣的好風好水。

福樂紀念公園（Forest Lawn）已服務南加州家庭超過一個世紀。自1906年成立以來，一直是社區重要的成員之一。福樂紀念公園擁有世界聞名的優美景觀，卓越的服務和具有競爭力的價格，使得福樂紀念公園成為殯葬禮儀和墓地服務的業界楷模之一。

Forest Lawn為所服務社區提供獨特的承諾，每年並舉辦各種免費入場活動以及教育項目，數以千計的民眾參與。福樂紀念公園有六個不同地點的紀念公園，服務南加州居民。他們的華語代表也致力為華人家庭提供貼心專業的全方位服務。

福樂紀念公園特別為華裔社區設立的服務地點有兩處： 羅蘭岡及工業市辦公室地址在17700 Castleton St Suite 138, City of Industry, CA，亞凱迪亞市辦公室地址在11 E Huntington Dr, Arcadia, CA。

南加 加州 華人

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