小史丹福學院 暑期課程招生 送上課用品

小史丹福學院 (Little Stanford Academy) 暑期課程現正招生 中，凡報名暑期課程送下列用品：洗手液、濕潤桶裝抽紙巾、口罩 、書包、水壺、制服、手錶等。

小史丹福學院表示，該校根據最新核心教學標準、來設計和安排2022暑期課程，輔導孩子功課，幫助忙碌的家長減輕負擔。

他們針對暑期開設的課程多種，分幼稚園班、幼稚園至5年級班、6-12年級班、數學思維訓練班、AP進階班、SAT 衝刺班、代數和化學課程特別班等，學生可視需要參加。

包括(1)幼稚園班3-5歲全日班：學習英文單字、閱讀、算數，包含午餐和下午點心。

(2)暑期班（幼稚園-5年級）：上午是英數寫作下學年課程，下午是科學、地理、生物、歷史、才藝、中文、西班牙文、籃球、羽毛球、游泳及Field Trips。

(3)暑期Intensive Boost Camp（6-12年級）：上午是英數寫作下學年課程，下午是科學、地理、生物、歷史、才藝、中文、SAT、PSAT、閱讀、數學、寫作、科學、社會科學等課程。

(4)Math Thinking（幼稚園-12年級）：數學思維訓練。

(5)AP進階班、SAT衝刺班。(6)特別增設Algebra 1代數和Chemistry化學課程。

詳情可去電小史丹福學院電話626-294-9211或626-675-1848，地址在22 E. Duarte Road Arcadia。