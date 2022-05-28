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加州以3億2千萬元 協助居民償還逾期房貸

【洛杉磯訊】

加州房貸救濟計劃California Mortgage Relief Program」在2021年底推出後，已為加州中低收入房主提供3億2千萬元的資金、償還逾期房貸。

該計劃協助在新冠疫情期間無法按時繳交房貸的房主，提供每戶最多達8萬元的一次性補助金，用來支付逾期房貸，款項直接支付給房主的貸款公司。該計劃不收取費用，且申請人無須償還獲得的資金。

於去年12月推出的加州房貸救濟計劃獲得10億元的聯邦撥款，以支持符合資格的房主。計劃將會持續開放直至資金全數發放完畢，期限至2026年。

加州住房金融局（CalHFA）的行政總監Tiena Johnson Hall表示，每天都聽聞弱勢房主通過加州房貸救濟計劃獲得所需援助的故事。該計劃由加州住房金融局（CalHFA）屋主紓困公司 （Homeowner Relief Corporation）營運。加州房主可以前往 CAmortgagerelief.org網站查看申請資格，並立即進行申請。

「加州房貸救濟計劃」申請資格概要：為家庭收入等於或低於該縣市的100%地區中位收入（Area Median Income，簡稱AMI）；在加州擁有一棟獨立屋、公寓或永久固定的組裝屋（permanently affixed manufactured home）；在2020年1月21日後因疫情面臨財務困難；在 2021年12月27日前錯過至少2次房貸付款，且目前仍有積欠的款項；以及在提交申請時，逾期未付的金額必須等於或少於8萬元。

房主申請資訊：有興趣的申請人可前往 CaMortgageRelief.org 網站，查看其申請資格，並通過網站進行申請。申請人可在此查看經美國財政部審批的加州計劃條款的詳細說明。建立帳戶後，申請人將需要上傳房貸文件、銀行月結單、公用事業帳單和收入證明（即工資單、報稅表或失業文件）等文件，以確定申請資格。若申請人收集全所有所需的文件和資訊，申請流程可在 30分鐘內完成。如對計劃有任何問題，可電1-888-840-2594聯絡客服中心。

「加州貸款救濟計劃」是加州住房金融局 (CalHFA) 的特殊目的附屬機構。根據美國財政部批准的州計劃，CalHRC 被指定為分發美國救援方案法（American Rescue Plan Act）屋主支援基金（HAF） 的機構。

加州 貸款 疫情

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