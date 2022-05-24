本周末「拉斯維加斯AIRBNB投資研討會」

拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於5月28日（周六）及5月29日（周日），在洛杉磯舉辦兩場免費地產說明會，Ramon將面對面與大家交流最新房屋咨詢，及回答諸多房地產 熱門問題。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是28日週六下午3時至5時，地址21680 Gateway Center Drive, #110, Diamond Bar。29日週日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte。

根據拉斯維加斯KSNV新聞指出，由於供應鏈短缺、燃料價格上漲以及庫存極度緊張，建築成本攀升等原因，Zillow經濟學家預計拉斯維加斯房地產市場的租金 和房價將在年底前繼續攀升。

而拉斯維加斯的升值幅度遠高於全國水平，Zillow經濟學家Nicole Bachaud表示，僅去年一年，房屋價值增長超過 30%，租金增長超過23%，Bachaud還說，Zillow的分析表明這些趨勢將持續到春季。

在拉斯維加斯房地產市場辛苦耕耘二十餘載的Ramon吳表示，根據最新數據顯示，拉斯維加斯的住房負擔能力指數（HAI）為99，這意味著對於中等收入家庭的居民，購買中等價位的房屋的負擔能力較低，表明拉斯維加斯對出租房屋的需求強勁，並且背及周邊地區。

此外根據南加州 美國汽車協會數據顯示，今年假期最熱門旅遊地點是墨西哥、拉斯維加斯、大峽谷國家公園。國殤日（Memorial Day）的小長假，南加 州預計將有310萬人出行，對比去年大幅度增加，這對於Airbnb的需求也相當大。

因此Ramon吳表示，在拉斯維加斯投資 Airbnb會是非常棒的投資。他總結了20多個要素，讓他的客戶受益匪淺，因此也希望能透過這次的說明會教授更多人在拉斯維加斯Airbnb投資的秘訣。

Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城工作機會多？房子容易租？房客會付房租？二十萬可以買到什麽房地產？三十、四十、五十萬又有什麼選擇等? 以及如何應對目前的巨大通膨，如何保障退休生活？有不查收入貸款？首付多少？利息多少？現在賣房是好時機？ Airbnb家庭酒店，高達3000元月凈收入？有保證房租的「零風險」物業管理？

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