本周末「拉斯維加斯AIRBNB投資研討會」
拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於5月28日（周六）及5月29日（周日），在洛杉磯舉辦兩場免費地產說明會，Ramon將面對面與大家交流最新房屋咨詢，及回答諸多房地產熱門問題。
現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是28日週六下午3時至5時，地址21680 Gateway Center Drive, #110, Diamond Bar。29日週日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte。
根據拉斯維加斯KSNV新聞指出，由於供應鏈短缺、燃料價格上漲以及庫存極度緊張，建築成本攀升等原因，Zillow經濟學家預計拉斯維加斯房地產市場的租金和房價將在年底前繼續攀升。
而拉斯維加斯的升值幅度遠高於全國水平，Zillow經濟學家Nicole Bachaud表示，僅去年一年，房屋價值增長超過 30%，租金增長超過23%，Bachaud還說，Zillow的分析表明這些趨勢將持續到春季。
在拉斯維加斯房地產市場辛苦耕耘二十餘載的Ramon吳表示，根據最新數據顯示，拉斯維加斯的住房負擔能力指數（HAI）為99，這意味著對於中等收入家庭的居民，購買中等價位的房屋的負擔能力較低，表明拉斯維加斯對出租房屋的需求強勁，並且背及周邊地區。
此外根據南加州美國汽車協會數據顯示，今年假期最熱門旅遊地點是墨西哥、拉斯維加斯、大峽谷國家公園。國殤日（Memorial Day）的小長假，南加州預計將有310萬人出行，對比去年大幅度增加，這對於Airbnb的需求也相當大。
因此Ramon吳表示，在拉斯維加斯投資Airbnb會是非常棒的投資。他總結了20多個要素，讓他的客戶受益匪淺，因此也希望能透過這次的說明會教授更多人在拉斯維加斯Airbnb投資的秘訣。
Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城工作機會多？房子容易租？房客會付房租？二十萬可以買到什麽房地產？三十、四十、五十萬又有什麼選擇等? 以及如何應對目前的巨大通膨，如何保障退休生活？有不查收入貸款？首付多少？利息多少？現在賣房是好時機？ Airbnb家庭酒店，高達3000元月凈收入？有保證房租的「零風險」物業管理？
想要了解更多有關於投資回報率高房地產，可至講座中瞭解更多訊息。
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