江味農居士金剛經講堂5/28上午李秉信主講

江味農居士金剛經5月講堂，將於5月28日(六)早上10點，由李秉信主講「金剛經善現啓請分第二」，當天會有現場網路直播，不但破時空相，也破法界相，此乃金剛經真義諦。歡迎對佛學有興趣人士，一起開壇請經。網路直播鏈接https://youtu.be/ZkpZqV5G OMQ， 也可掃描二維碼（見圖）。

「江味農居士金剛經講堂」據江家駦介紹，祖父江味農居士生於清同治11年，自幼隨其長輩持誦「金剛經」，結下因緣。江味農後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」，以及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等。江味農晚年歸依藏密，並且發心逐字句解金剛經，成就一代鉅著「金剛經講義」。

江味農居士後人，來自台灣、僑居洛杉磯 多年的華商江家駦、李佩珍夫婦，為紀念其先祖父江味農居士設立「江味農居士金剛經講堂」，傳承祖父功德。

講堂老師李秉信表示，金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，一般人只要提起「金剛經」就知道佛教，提起佛教就知道有「金剛經」，可以說是佛經的群經之首。現在的佛教信徒大都以誦持「金剛經」來祈求消災、增福、增壽，甚至有人往生，也誦「金剛經」作為度亡之用。

李秉信畢業於台灣清華大學核工研究所，美國達特茅斯大學商學院企管研究班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，加州執照中醫師。預約電話626-838-8579 ，講堂地址在 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。