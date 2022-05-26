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華美銀行捐款600萬元 支持亞太裔組織

【洛杉磯訊】

為慶祝亞太裔傳統月，華美銀行將通過美國亞裔基金會（The Asian American Foundation，簡稱TAAF）發起的AAPI捐助挑戰賽（AAPI Giving Challenge），向多個支持亞太裔社區的重要非營利組織和項目，捐款600餘萬美元，進一步促進包容性、平等性和社會公義。這也是華美銀行實踐其五年捐款承諾的第二年。

2021年，該行承諾將在五年內向AAPI捐助挑戰賽捐款2,500萬美元。TAAF執行長Norman Chen表示，華美銀行最先接受捐助挑戰、為改善亞太裔社區現狀慷慨解囊的企業之一，多年來持續取得亮眼成績，印證投資弱勢社區既有助於企業發展，也增強社會韌性。多年來，華美銀行在提高亞太裔社區的歸屬感、以及促進社會繁榮發展方面的努力與堅持令人欽佩。期待見證該行為亞太裔社區帶來更多積極的影響。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，五月是亞太裔傳統月紀念亞太裔對美國發展的貢獻。該行成立宗旨是為受歧視和不公待遇的社區提供服務，為社區提供支持和幫助是該行義不容辭的責任。長期以來，亞太裔社區始終面臨著資源不足的問題，想要徹底改變這一現狀，仍任重而道遠。

華美銀行目前正在資助的部分亞太裔組織包括：Pacific Bridge Arts Foundation；為慶祝亞太裔傳統月將在5月28日週六下午5時，舉辦其旗艦藝術文化活動IDENTITY LA。「停止歧視亞太裔Stop AAPI Hate」、亞太裔領袖基金會、Gold House非營利組織。

自成立以來，華美銀行始終以反對歧視、和促進多元化作為其社區投資的三大重點之一。該行通過捐款、義工服務，以及倡導宣傳活動等方式，為眾多亞太裔組織提供支持與幫助，其中包括：亞美公義促進會，亞太社區基金會，加州、紐約州、德州和喬治亞州的OCA-Asian Pacific American Advocates，安老自助處，以及亞美政聯（CAUSE）。

華美銀行為總部位於南加州最大的獨立商業銀行，在全球共設有超過120處服務網絡。關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

歧視 加州 投資

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