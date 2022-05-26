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橙縣豐田汽車Tustin Toyota 國殤日大優惠

【洛杉磯訊】

橙縣豐田(Tustin Toyota見圖)汽車經銷商，舉行「國殤日大優惠」活動，推出現金回饋及特價租賃計劃，優惠由即日起至5月31日為止，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

該汽車經銷商的現金回饋及特價租賃計劃，其中2022年Corolla Cross現金回饋500元，2022年Avalon XLE現金回饋1000元。而2022年Camry LE 則有36個月租賃計劃、特價每月299元加稅，2022年Sienna HV有30個月租賃計劃、特價每月429元加稅。另2022年 Sienna全新改款的油電混合車款，正在熱銷中。

根據調查資料顯示，豐田汽車的高可靠性及耐用性，都是不錯的購車選擇，而且性價比方面，更是物超所值。在此次國殤日優惠中，其他的汽車品種如Prius、Prius Prime、Yaris、Tacoma、CH-R、Highlander、4Runner、Land Cruiser、Sequoia等均有不同特價優惠，歡迎去電諮詢或預約試車。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有20,000呎展示廳，價格合理，服務周到，陣容強大的亞裔銷售團隊，精通各種方言，包括國語、粵語、英語、潮州話、客家話、台語、越南語等。

經驗豐富銷售人員，致力服務華人顧客。對於一些剛到洛杉磯，還沒有來得及建立信用的留學生或新移民，或需要買車卻擔心自己的信用分數不夠好，買不到車的人，在橙縣Tustin Toyota經銷商買車，無信用或壞信用都不用擔心，他們的工作人員會盡力幫助大家解決這些問題，讓他們可以順利買車，開心的把車開回家。無論是購車或貸款，還是售後保養，在亞裔總經理David陳領導的銷售團隊協助下，盡量讓上門的客人滿意，售後服務部門會為客人提供及時與良好的服務，無論是換機油、整修、換零件等大小事情，務求令客人滿意。

橙縣豐田(Tustin Toyota)汽車經銷商地址位於36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業由週一至週六上午9時至晚上9時、週日上午10時至晚上9時。

汽車 豐田 橙縣

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