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Liberty Tax Service 專精稅務疑難雜症

【阿罕布拉訊】

位於阿市的Liberty Tax Service (LTS)是全美三大報稅公司，專精稅務疑難雜症，會計薪資，稅局交涉，公司個人報及省稅，成立公司，稅號申請，公證服務等。

還定期舉辦中文「60小時報稅班」，該課程經加州報稅員教育委員會(CTEC)認可。教大家報稅、省稅，並有公司稅法及EA Review 班，並詳解最新稅法。另有簿計速成班，老師手把手教學，一年內免費諮詢。

其教學內容包括個人及公司稅法，不需要會計師背景，內容由淺入深，畢業後可以自己當老闆板，可向IRS及CTEC登記，成為正式合法的報稅員，自力門戶，替人報稅及獲得正確的稅務知識為自己省稅。

中文班何老師有30多年報稅及二十多年的教學經驗，除書本知識外並有多年實際經驗，給學員提供參考，為學員修改其錯誤的稅表，合法拿到退稅金。

阿市的Liberty Tax Service並提供公司稅法及EA Review班，並有免費稅務講座。內容包括房屋買賣法，個體戶報稅法，小型公司稅法，退休人士及學生稅法，地產及其它經紀人報稅法。外國人稅號申請法ITIN，FBAR及FATCA法。LTS並有簿記速成班(Bookkeeping )，手把手教學，短時間內可學會。

有關阿市的Liberty Tax Service詳情，可參閱世界日報工商電話簿37頁。洽詢電話626-282-4018，地址51 S. Garfield Ave, Alhambra。

報稅 加州 退稅

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