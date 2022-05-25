端午節吃鮑粽 可購買即開即食的安記鮑魚

「鮑粽」

6月3日就是端午節 ，在疫情 逐漸明朗下，可以用好心情來迎接這個重要節日，在家吃「鮑粽」，豪氣地掃去過去兩年的陰霾。

除了因循傳統製作香包、或是買現成做好的粽子來慶祝端午節之外，更講究一點，也可以從食材開始做出屬於自己風味的粽子，例如低調又奢華的鮑魚粽，先將粽葉清洗乾淨，香菇、蝦米等下鍋爆香，加入少許醬油膏或胡椒調味，盛起後，將煮好的糯米下鍋並加入香菇水潤色後起鍋，在粽葉裡選擇想要放入安記鮑魚口味以及香菇等餡料摺好後蒸熟，獨一無二安記鮑魚粽就上桌了。

最棒的是，即開即食的安記鮑魚，方便好用，不需要發泡或燉煮，完全沒有煮成橡皮筋的風險，即開即食，口味多樣，有QQ紅燒口味、至尊干貝口味，喜歡吃辣的人還可以選擇川湘麻辣口味，湯汁也能妥善運用，直接加入自製的肉粽中提味，另一半湯汁還能當作肉粽的淋醬。

想拜訪親友，又不擅長做粽子也沒問題，安記紅燒鮑魚「鮑有禮」禮盒，不用傷腦筋要用什麼包裝或用提袋，禮盒設計有把手，包裝又潮又討喜，大器而不老氣。

美國太子行總代理，在台灣製造的安記鮑魚在包括在香港 都是銷量冠軍，現於全美各大亞洲超市和雜貨店，如99大華、168超市、Weee 和德成行等均可買到，或上網popus.com查詢售賣門店。