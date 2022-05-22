全新2023 SPORTAGE X-PRO將於今年秋季出征REBELLE RALLY越野拉力賽

Kia美國已蓄勢待發迎接標誌性的2022 Rebelle Rally全女性越野拉力賽。連續三年參加拉力賽，此次Kia派出的是全新2023 Sportage X-Pro。作為Kia歷史最悠久的車型，Sportage的最新一代將參加 X-Cross級別的比賽。

「作為Kia汽車 陣容中歷史悠久的一員，裝備精良的Sportage X-Pro憑藉其越野功能，足以應對Rebelle Rally的崎嶇地形和具有挑戰性的越野條件」，Kia美國首席運營官和執行副總裁Steve Center表示，「我們很高興能支持今年的團隊，他們將展示全新的Sportage名副其實的越野能力。」

2021年，兩輛2022 Sorento PHEV在X-Cross組別中進入前三名，車手Verena Mei和領航員Tana White獲得第二名，而Kia再次參賽的車隊Alyssa Roenigk和Sabrina Howells獲得第三名。 在此之前的一年，Roenigk和Howells駕駛了2020 Telluride，在X-Cross級別中獲得了第二名。

「我們很高興Kia派出Sportage X-Pro重返Rebelle Rally」，Rebelle Rally的創始人Emily Miller表示，「由於越野路線的不可預測性和挑戰性，我們期待看到Sportage X-Pro如何成功應對今年的地形。」

Sportage X-Pro將進行最低限度的改裝，配備標準的越野硬件，並由2.5升I-4發動機和8速自動變速箱提供動力，可輸出187馬力。為了在為期10天的艱苦旅程中航行，Sportage X-Pro配備了B.F. Goodrich全地形輪胎和17英寸車輪，離地間隙至少為8.3英寸，以及一個主動按需全輪驅動系統， 根據道路和駕駛條件在前輪和後輪之間主動分配動力。

有關今年團隊、車輛裝備和照片等詳細信息將在Rebelle Rally開始前公佈，該比賽將於10月6日開始並於10月15日結束。

Kia America總部位於加州爾灣 市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。