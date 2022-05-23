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安博電視盒第九代 國殤假期優惠活動

劉柏江

【洛杉磯訊】華人世界影視品牌-安博電視盒第九代，現正舉國殤假期優惠活動。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影，還是電視直播頻道，都讓用戶那麼愜意自在，輕鬆享受視覺盛宴。原價228，現舉辦國殤紀念日特惠價，另加赠红外线遥控器，全美包郵包稅，一到三個工作天送達。

安博美國授權代理商M2 Global Tech表示，第九代盒子UBOX9通過網路連接，收看1000多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇，電影，體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶任何廣告。

該公司表示，一次購機，無月費，無會員費，無廣告。他們提供主機一年保固，免費更換；加上有經驗豐富的團隊提供售後服務，可買的放心。

該公司說，UBOX9已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓10.0系統，打造九代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

該公司表示，外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。團隊每天更新豐富影視內容，滿足顧客各類收看需求。安博第九代盒子流暢的觀影，簡潔的開機畫面，是很好的體驗。

產品詳情及購買，可瀏覽M2 Global Tech公司網站www.unblocktechusa.com。活動折扣碼：MD22 ($15 off)，另赠送红外線遥控器，微信：M2-STAR ，LINE： 626-392-9060。

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