全民保險5/27移民問題講座 解析移民美國需知

【洛杉磯訊】想加速移民 美國有辦法嗎？新移民海外資產該如何轉移到美國？ 美國房市高漲，房產投資 機會在哪裡？

全民保險表示，發展先進、教育水準高的美國一直是許多人的移民首選，但EB5投資移民的排期漫長、讓人望而卻步，想快速申請到美國綠卡的還有哪些方案？ 其實除了投資移民之外，若申請人在科學、教育、商業、藝術、體育五大領域有傑出成就、本身是企業高管、企業主、投資人等商業領域精英，或是有3到5年工作經驗的碩博生、5到10年工作經驗的本科生，都可以申請無投資門檻甚至免排期的移民身份。

全民保險表示，除了選擇最適合的移民方案，還需要考慮未來在美國置產投資機會何在、如何處理中美兩地稅務問題、中國的資產該如何轉移到美國等問題。 因此5月27日星期五，該公司將邀請在美執業多年的陳啟耕移民律師、葉俊麟會計師、張蜜雪地產經紀以及理財規劃師，聯合舉辦「全民講堂」講座。

講座中將分析的題目有：（ 1）如何快速申請到美國綠卡（ 2）臨時綠卡轉換正式綠卡遙遙無期，該如何處理（ 3）持有E2小國簽證無法轉換美國綠卡，有什麼解套方法？ （ 4） 美國房市依然火爆，還有哪些城市具有升值潛力（ 5） 申請到綠卡後全球課稅，海外資產及收入如何申報（ 6） 中國的資產該怎麼轉移到美國，未來如何可免稅傳承給孩子。

新冠疫情後，世界格局劇烈變化，掌握美國最新資訊，全民保險特別安排一場於爾灣舉辦的現場講座，及兩場Zoom線上講座，一次性解答新移民相關問題，無法參加現場講座者也歡迎參加線上直播。

爾灣現場講座27日上午10點，地址在980 Roosevelt #200 A, Irvine。Zoom線上講座兩場：美西時間27日上午10點，及美西時間27日下午7點 。電話報名626-873-1618，Zoom 線上講座報名：https://ahi-event.sv.mikecrm.com/1lznTy0。

全民保險與資深專業理財規劃師、稅務會計師及律師聯手合作，提供一站式服務，根據你的需求，量身制定適合的理財規畫。

全民保險表示，秉承「對您用心，始終如一」的專業精神，幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險 、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等，歡迎去電諮詢各類相關問題。

全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road，#201，Rowland Heights，CA。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址980 Roosevelt，#200A，Irvine，CA。網址www.anyinsurances.com。