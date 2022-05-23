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翠明假期 籌劃日本及韓國旅遊精選線路

蘇家俊

【洛杉磯訊】隨著日本、國韓旅遊的逐步開放，「翠明假期」籌劃了一些日本及韓國旅遊精選路線，為廣大北美觀光客人做好一切準備工作，前往日本或韓國旅遊，有關詳情可登錄官網www.charmingholidays.net，或電626-688-4668，或電郵[email protected]諮詢。

翠明假期表示，日本行程(見圖)有6天至11天不等的多條線路，如關東關西6天5夜、東京京都大阪北海道10天9夜、及關東關西九州10天9夜等。

為家庭自助旅遊者提供便利，該旅遊公司還推出了多條精緻小團線路產品，你只需買好機票，定好出行天數，翠明假期在日本當地，為你安排好車輛和酒店，並搭配好新幹線，讓你無憂無慮的悠遊日本。

另有韓國行程6天5夜、及日韓連線11天10夜，給你的旅遊增添了選項，一張機票暢遊兩國不失為疫情後出行的好配置。更精心挑選了性價比較高的國際或當地品牌4星或5星級酒店，如東京成田希爾頓酒店、東京市區巨蛋酒店、京都市中心酒店、大阪喜來登酒店、韓國首爾喜來登酒店等，讓你的旅途更舒適、方便。

翠明假期表示，在日本及韓國的翠明假期職員，將在你旅行途中配備良好的交通工具，小包團提供豪華舒適的7座阿爾法商務車，團隊則提供三年內日產空調旅遊大巴士，以及經驗豐富的英語、中文(粵語)等多語種導遊。在疫情尚未完全結束的情況下，將根據防疫要求，提供口罩等必備物品，並配合好入出境核酸檢測的查驗事宜。

翠明假期將秉承一貫「賓客至上、品質優先」的原則，為你的日、韓之旅提供精緻的服務，並做好充分的保障工作。日本和韓國同屬亞洲發達國家，旅遊資源豐富，接待條件優越，歡迎詢問翠明假期「日、韓旅遊團」的詳情。

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