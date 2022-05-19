全新2023 SPORTAGE多元動力瀟灑上路
Sportage是Kia品牌歷史上最悠久的車型，一直主導其級距市場，2023年第五代Sportage做出迄今為止最重大的變化。作為Kia全球品牌轉型「Movement that Inspires」的一部分，全新的2023 Sportage小型SUV提供多元動力選擇，包括LX、EX和SX-Prestige等3款油電混合動力車（HEV）及4款傳統汽油動力車及2款全新的汽油動力越野運動車Sportage X-Pro和X-Pro Prestige為睿智、喜歡冒險和具有環保意識的消費者們提供最符合需求的滿意Sportage。
2023 Kia Sportage混合動力車（HEV）是Kia全球電動汽車戰略「Plan S」指導下持續推出環保意識產品的第三款車型。這款最新的Sportage緊隨最近推出的EV6和Sorento PHEV的腳步， 成為Kia多樣電動化進程中的又一力作。Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，新款Sportage Hybrid SUV標誌著Kia在可持續出行方面又邁出一大步，除了為電動化鋪平新道路外，Sportage Hybrid還提供卓越的駕駛動力、前沿設計和大量科技，以提供世界級的乘坐體驗。
迎合美國廣大市場提供多元動力選擇
Kia公關部總監James Bell表示，Kia為滿足廣大的美國市場及每一位顧客的需求，Sportage具有多元化動力的油電、汽車陣容和車型級別。預期新Sportage的電動化性能來自其天衣無縫的混合動力系統，將1.6升渦輪增壓發動機與44千瓦電機相結合，最高可達到43MPG，可產生227馬力的動力，輸送到前驅或主動全輪驅動系統，帶來令人驚喜的駕駛體驗。預計在全電動模式下可行駛20英哩以上足以應付在大都會通勤需求達到為顧客省錢又環保的需求。
傳統動力全新的Sportage X-Pro和X-Pro Prestige等級，全新2.5升I-4發動機搭配全新8速自動變速箱提供187馬力比上一代更強大、更省油。憑藉全地形輪胎等越野功能，為駕駛員冒險越野帶來更多信心，進一步探索自然。
設計中的平衡舒適聯動的空間
Kia Sportage資深產品經理Derrick Ty表示，Sportage採用的「Opposites United」設計語言大膽融合了現代風格和運動視覺元素，將造型獨特的大燈推向外角。棱角分明的擋泥板為Sportage提供了鮮明而強大的存在感。清晰乾脆的肩線從引擎蓋升起並沿側面向下延伸，為整體造型增添了更多份量。
為讓乘客享受更舒適的乘坐體驗。總長度比上一代長7.1英寸，軸距加長3.4英寸與上一代相比，高和寬各增加了半英寸，具有41.3英寸空間的一流後排腿部空間及39.6立方英尺的後部雙層貨艙。Sportage已經從同類中最小的SUV之一變成了最大的SUV之一。
Sportage的內飾是Kia的一個新概念，將座艙變成了一個令人愉悅的生活空間，並配備了近乎奢華、周到的功能。其內部則採用了最新的科技，包括更多ADAS功能和雙全景顯示屏（12.3英寸儀表板顯示屏和12.3英寸信息娛樂觸摸屏顯示器），帶來近25英寸的視覺效果。特殊角度造型的通風口緊貼弧形顯示屏，實現簡單而科技感的整體儀表板佈局，座椅上的真實縫線和細節圖案營造出一種奔放的感覺（SX及以上），以及非動物皮革（EX及以上）創新的衣架集成在前排頭枕後面，可使用的座椅靠背還包含USB端口和用於承載購物袋或整理充電線的集成掛鉤。
山中彎道試車體驗
試駕全新Sportage X-Pro，從比佛利山莊市區經高速公路到山區的婉蜒山道最後到達加州海岸邊，完全展示該車型的環境適應能力。在市區在停等紅燈時，前車開動Sportage會貼心的提醒前車己走可以開車了。上了高速公路可以啟動智能巡航功能與前車保持安全距離，同時開啟線道追蹤模式，可以讓雙手放空駕駛（專業試車危險動作請勿模仿）這已經是一種「類」自動駕駛體驗。到了山區有上下坡婉蜒山道，記者啟動運動駕駛模式以超過60英里的時數在限速35英里的彎道上轉彎，Sportage X-Pro絲毫沒有動搖啟動運動駕駛模式，依然平穩行駛，性能令人驚艷！
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