全新2023 SPORTAGE多元動力瀟灑上路

Sportage是Kia品牌歷史上最悠久的車型，一直主導其級距市場，2023年第五代Sportage做出迄今為止最重大的變化。作為Kia全球品牌轉型「Movement that Inspires」的一部分，全新的2023 Sportage小型SUV 提供多元動力選擇，包括LX、EX和SX-Prestige等3款油電混合動力車（HEV）及4款傳統汽油動力車及2款全新的汽油動力越野運動車Sportage X-Pro和X-Pro Prestige為睿智、喜歡冒險和具有環保意識的消費者們提供最符合需求的滿意Sportage。

2023 Kia Sportage混合動力車（HEV）是Kia全球電動汽車 戰略「Plan S」指導下持續推出環保意識產品的第三款車型。這款最新的Sportage緊隨最近推出的EV6和Sorento PHEV的腳步， 成為Kia多樣電動化進程中的又一力作。Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，新款Sportage Hybrid SUV標誌著Kia在可持續出行方面又邁出一大步，除了為電動化鋪平新道路外，Sportage Hybrid還提供卓越的駕駛動力、前沿設計和大量科技，以提供世界級的乘坐體驗。

Kia 公關部總監James Bell（圖右）、Sportage資深產品經理Derrick Ty（圖左）

迎合美國廣大市場提供多元動力選擇

Kia公關部總監James Bell表示，Kia為滿足廣大的美國市場及每一位顧客的需求，Sportage具有多元化動力的油電、汽車陣容和車型級別。預期新Sportage的電動化性能來自其天衣無縫的混合動力系統，將1.6升渦輪增壓發動機與44千瓦電機相結合，最高可達到43MPG，可產生227馬力的動力，輸送到前驅或主動全輪驅動系統，帶來令人驚喜的駕駛體驗。預計在全電動模式下可行駛20英哩以上足以應付在大都會 通勤需求達到為顧客省錢又環保的需求。

傳統動力全新的Sportage X-Pro和X-Pro Prestige等級，全新2.5升I-4發動機搭配全新8速自動變速箱提供187馬力比上一代更強大、更省油。憑藉全地形輪胎等越野功能，為駕駛員冒險越野帶來更多信心，進一步探索自然。

外觀獨特的「迴旋鏢」日間行車燈以動感角度引人注目

設計中的平衡舒適聯動的空間

Kia Sportage資深產品經理Derrick Ty表示，Sportage採用的「Opposites United」設計語言大膽融合了現代風格和運動視覺元素，將造型獨特的大燈推向外角。棱角分明的擋泥板為Sportage提供了鮮明而強大的存在感。清晰乾脆的肩線從引擎蓋升起並沿側面向下延伸，為整體造型增添了更多份量。

為讓乘客享受更舒適的乘坐體驗。總長度比上一代長7.1英寸，軸距加長3.4英寸與上一代相比，高和寬各增加了半英寸，具有41.3英寸空間的一流後排腿部空間及39.6立方英尺的後部雙層貨艙。Sportage已經從同類中最小的SUV之一變成了最大的SUV之一。

Sportage的內飾是Kia的一個新概念，將座艙變成了一個令人愉悅的生活空間，並配備了近乎奢華、周到的功能。其內部則採用了最新的科技，包括更多ADAS功能和雙全景顯示屏（12.3英寸儀表板顯示屏和12.3英寸信息娛樂觸摸屏顯示器），帶來近25英寸的視覺效果。特殊角度造型的通風口緊貼弧形顯示屏，實現簡單而科技感的整體儀表板佈局，座椅上的真實縫線和細節圖案營造出一種奔放的感覺（SX及以上），以及非動物皮革（EX及以上）創新的衣架集成在前排頭枕後面，可使用的座椅靠背還包含USB端口和用於承載購物袋或整理充電線的集成掛鉤。

近25英寸的視覺效果。特殊角度造型的通風口緊貼弧形顯示屏，實現簡單而科技感的整體儀表板佈局

山中彎道試車體驗

試駕全新Sportage X-Pro，從比佛利山 莊市區經高速公路到山區的婉蜒山道最後到達加州 海岸邊，完全展示該車型的環境適應能力。在市區在停等紅燈時，前車開動Sportage會貼心的提醒前車己走可以開車了。上了高速公路可以啟動智能巡航功能與前車保持安全距離，同時開啟線道追蹤模式，可以讓雙手放空駕駛（專業試車危險動作請勿模仿）這已經是一種「類」自動駕駛體驗。到了山區有上下坡婉蜒山道，記者啟動運動駕駛模式以超過60英里的時數在限速35英里的彎道上轉彎，Sportage X-Pro絲毫沒有動搖啟動運動駕駛模式，依然平穩行駛，性能令人驚艷！