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聖約翰律師事務所 驅趕房客/移民案有特價

【洛杉磯訊】

聖約翰律師事務所(Law Offices of Zheng Li)，由聯邦加州法院出庭律師栗爭參與主持；專精移民，商業，信托遺囑，婚姻等。綠卡，H-1 B抽籤，庇護，驅趕房客等案件，目前均有特價。

栗爭律師提醒民眾事先諮詢詢，免走彎路，尤其是移民，離婚，房地產合同，信托等。

栗爭律師美國西南大學法學院法學博士，工商管理碩士，聯邦加州法庭出庭律師，經驗豐富，他待人誠懇，辦案周全細心。

該律師事務所承辦下列案件：（1）專精各類移民，H1B, 跨國經理 L1, E2，PERM勞工證明，遞解辯護 重新開案，入籍 601各類豁免，投資移民 結婚綠卡，庇護 傑出人才 學生F1。（2）信托遺囑：房地產權(Deed)變更/改名，信託忘記轉入房產，遺囑醫囑，生前信託，保財信託，特殊信託。（3）商業部分：追討債務，合同糾紛，草擬合同，公司成立，商業租約，聯邦商標申請。（4）婚姻法：異地離婚，協議離婚，婚前婚內協議，離婚訴訟等任何事務法律諮詢。

栗爭律師表示，房東與租客分爭越來越多，很多租客自疫情開始，就完全不繳房租，房東對這些房客一點辦法都沒有，每個城市有每個城市的規定，要如何追討房租需要注意。

另，設立遺囑信託益處很多。在美國如果在生前沒有做遺囑信託，過世後資產繼承會進入一個由法庭參與的認證過程。如果有遺囑，通常由遺囑執行人向法院提出申請，法院發出通知，並正式任命執行人。沒有設立遺囑信託又有資產，將由法院參與，其復雜程度可想而知，費用要比事前規劃高出很多，要用百分比來計算了。

預約面談可電909-861-8001，法律諮詢可電子郵件至[email protected]，地址556 N. Diamond Bar Blvd，Suite 206，Diamond Bar，CA。可訪問www.zhenglilaw.com。

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