與父母們分享 5至11歲孩子是否接種疫苗

各地的父母都關心：為5-11歲年幼孩子接種COVID-19疫苗 的問題。托倫斯的兒科醫生Elliot T. Sumi 醫學 博士說：「在我的診療室內，父母們經常對疫苗是否安全而提出疑問，而我也很樂意分享有關疫苗如何被研製及測試的訊息，從而讓家長可以瞭解其好處。值得慶幸的是，很多父母都選擇為他們5-11歲的孩子接種疫苗來預防嚴重病症、住院甚至死亡」。

Elliot T. Sumi醫生表示，他最近聯繫了全州各地的幾名同事。他們跟他分享了一些在自己診療室裡來自父母們的討論，包括：

◇預防COVID-19以免造成最嚴重的危害 - 很多家長選擇給他們5-11歲的孩子接種疫苗，是為預防最嚴重後果。「即使我的孩子得了COVID-19，我也想讓他們有最大的可能性避免住院。」一位母親說。其他家長也談到，希望為孩子預防長期COVID-19所引發、可以持續數月甚至數年的症狀。

◇在上學及各種活動中提供保護 - 家長們們想要孩子在上學時、及在參加課外活動（比如體育和童軍活動）時，受到保護。「當孩子們回去打籃球時，知道他們已經接種了疫苗，我心裡會感到較安心」。

◇保護家人- 有些家長住在多代家庭中；他們選擇為符合條件的孩子接種疫苗來保護年邁的祖父母或新生兒及嬰兒。有些是父母在抗疫前線崗位上當醫生或護士、擔心把COVID-19帶回家中傳染給孩子，家中仍然是最常見的傳染地之一；為每一個符合條件的人接種疫苗是避免傳染的最佳方式。「我擔心把COVID-19從工作場所帶回家中，並想要保證孩子們安全」一位父親說。

◇在社交時提供保護：父母知道在疫情 的最早幾個月裡孩子們放棄了很多。從留宿到派對，他們想要孩子們能回歸到自己所喜愛的活動中去。「在封鎖期間，我的孩子真的很想念他們的朋友。有了疫苗，他們就能再次一起玩耍並且也受到保護。」一名父親如是說。

◇保護更廣泛的社區：有些家長也認識到疫苗有著幫助我們預防未來變種的力量。越多有活性的病毒存活，它們傳播並形成更多變種的可能性就越高。越多人接種疫苗來預防，病毒能突變並傳播的可能性就越低。一位母親表示「我們只有讓包括孩子在內的更多人接種疫苗，才能阻止新型變種的形成」。

如準備好詢問與疫苗有關的問題，或為孩子接種疫苗時，可與孩子的兒科醫生聯繫，或訪問MyTurn.CA.gov來查找附近的疫苗接種地點。

Elliot T. Sumi兒科醫生，在托倫斯地區的諸多醫院行醫，已從醫20餘年。