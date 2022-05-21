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美中工商協會 新理事會就職典禮及頒獎晚宴

【洛杉磯訊】

2022「美中工商協會」第18屆理事會就職典禮及頒獎晚宴，於日前晚間在巴沙迪那的朗廷酒店舉行。三百多名會員及來賓盛裝出席。

會議中，本屆理事會及組委會與會員及來賓，分享了美中工商協會自成立26年以來取得的豐碩成果。舉行過的一系列大型活動，對促進工商關係，維護會員權益，協助華人在美發展，和回饋社會等方面均有貢獻。

大會順利完成了周芳會長及第16屆理事會、與李世海會長及第17屆18屆理事會的交接儀式；這是被新冠推遲了兩年多的盛會（見圖）。第十七屆、十八屆美中工商理事會成員如下：

會長：李世海； 常務副會長：林甯國； 副會長：潘明， 李惠瓊；財務長：馬琳；秘書長：錢敏玉；理事：楊衛甯，趙津，鐘毅勇，王一笑，張國興，陳仲華，杜惠莉，羅向陽，邵泓升，江南（17屆），和朱天和（17屆）。

會長還給協會13位名譽主席頒發了榮譽證書獎牌：劉剛，王新紅，溫捷，常勁，戴明，董李，栗亞，梁捷楊，陸誠，蕭輝成，薛楊，周芳，俞宗明。

大會還就各個行業領域的傑出人才和貢獻者，頒發了2022 年評選出的七大獎項： CEO 年度獎李錄；傑出成就獎李世海； Woman CEO 年度獎杜惠莉； 年度社區領袖獎張國興； 年度優秀會員獎齊紋譽；優秀青年CEO獎邵泓升；中美關係傑出貢獻獎郎平

喜馬拉雅資本的創始人和董事局主席李錄，與會長李世海進行了一次溫暖有趣的爐邊談話。李錄跟大家徐徐展開，如何開啟他的巴菲特、芒格般的投資生涯，並成為芒格家族基金的投資管理人；又適時發起並成立了美國亞裔基金會，用於支持和幫助在美國的兩千三百萬亞太裔人，不受暴力和歧視等侵害。

將晚會推向高潮的是「鐵榔頭」郎平的親臨現場。隨後還有一台由李慧瓊和周晏羽總導演的高質量文藝節目演出。

出席晚宴的還有美國中國總商會洛杉磯分會會長張旭明，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，理事長郭頌，南加州華人華僑聯合會會長才成化，南加州華人聯合總會理事長雄文生，橙縣華人商會會長周晏羽，美國華人婦女聯合會會長張嫻， 北美華人會計師協會會長張青，巾幗會會長楊弼等。

華人 加州 南加

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