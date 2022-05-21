全新農夫市場 5/26在洛杉磯州立歷史公園開幕

位於洛杉磯 州立歷史公園(La State Historic Park，LASHP)的全新農夫市場-La River Farmers Market，將於5月26日下午3時正式開幕。營業時間為每週四下午3時至下午7時30分。該全新市場將每週提供本地居民新鮮食物以及社區項目，詳情可上網lariverfarmersmarket.org。

La River Farmers Market和La State Historic Park，及洛杉磯可持續經濟發展組織(SEE-LA)、與加州 州立公園，共同宣佈以上消息。

洛杉磯州立歷史公園毗鄰中國城、Solano Canyon、Lincoln Heights、Mission Junction等社區，承載著深厚而多樣的歷史。當地居民和所有洛杉磯市民可以到此公園集會休閒、欣賞洛杉磯市中心天際線，並光顧此農夫市場，支持本地及區域商戶。

已獲得認證的該農夫市場位於公園南入口處，靠近洛杉磯市中心中國城附近的Spring St.及College St.路口，可經由洛杉磯輕軌Gold Line中國城站直達。

「成立農夫市場一直都是社區對於LASHP公園發展願景的一部分，旨在為周圍的居民提供全新、全面的新鮮食物供給資源。」La River Farmers Market合作夥伴成員Kathleen Johnson如是說。

參與開放日的社區組織及活動內容包括：

◇APIFM將在現場提供有關加州補充營養援助計劃(Calfresh)及公共福利的中英雙語協助◇LARSPP的趣味蝴蝶教室 ◇華美博物館的中式燈籠工作坊◇華埠 服務中心的公共服務及茶藝展示◇LA Compost將每週收集社區成員的食物殘渣，並運送至附近的堆肥中心。歡迎帶上家裡的食物殘渣，支持土壤健康，並加入社區堆肥革命◇LA Troka (LA Truck)的播種文化與營養，將講授傳統食物的營養組成◇毗鄰公園的Metabolic Studio，團隊成員將展示視覺材料，分享他們探索自我維持與再生自然系統的工作。◇Now Serving的烹飪書籍義賣。PlantPaper提供非樹木原材生產的無毒廁紙。◇SEE-LA的營養教育團隊，將提供美味的漿果食譜及試吃活動。◇Universal Waste Systems的零浪費專家，將在市場擺設攤位，向消費者和商販介紹零浪費的相關信息。

當天農夫市場還將舉行娛樂演出，如，舞龍舞獅、Plaza de La Raza帶來的青少年墨西哥街頭樂隊表演、以及中式茶藝表演。可上網lariverfarmersmarket.org查看現場完整商戶列表。

洛杉磯州立歷史公園近來是許多代華裔、越南裔、及墨西哥裔移民的家園，是佔地32公頃的開闊公園，來自加州州立公園的Stephanie Campbell說道。

SEE-LA是農夫市場的運營單位，擁有在洛杉磯管理持證農貿市場30年的經驗，是連結居民與加州種植農產品的非盈利組織。SEE-LA農夫市場運營經理Dinah Madera表示，華埠服務中心及其它類似的公益組織，也將該市場作為服務樞紐，為居民提供如加州補充營養援助計劃(Calfresh)註冊、健康篩查等公益服務。

SEE-LA目前運營五大持證農夫市場為：Atwater Village、Central Avenue、Crenshaw、Echo Park、以及洛杉磯市最大的農夫市場好萊塢。SEE-LA 管理的市場擁有來自 15 個縣的近 150 個小型加州家庭農場，和 100 多家本地小型食品企業。