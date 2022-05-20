學生慈善領袖推動社區為 St. Jude籌款 獲國家獎
Viviana Cao這個月將從 USC 南加大畢業，她將帶著難忘的回憶之外，更為 St. Jude Children's Research Hospital 籌集資金的獲獎，而榮耀的走上舞台。
取得傳播學學位的 Viviana Cao ，兩年來一直擔任南加大 Tri Delta 分會的慈善主席。Tri Delta 是 St. Jude 的全國合作夥伴，在各分會的努力下，最近提前兩年完成了為 St. Jude 籌集 6千萬美元的承諾。
Viviana Cao 回憶說，籌集資金讓人惴惴不安，因為 2020 年世界還在適應虛擬活動。Cao 是第一代越南裔美國人，她的父母是越戰的難民，無論是作為美國隊的兩屆跆拳道冠軍參加比賽，還是在全球疫情中籌集資金，她都接受了挑戰。
除了籌款活動， Cao 還利用社區的力量，創造新的傳統如 St. Jude Week，她所屬的分會與其他校園團體和當地企業合作，並和她的姐妹們幾乎每天都舉辦一項活動，持續了整整一週。在一次活動中，Cao 甚至同意如果達到某個籌款目標，她會在螢幕前吃雞肉派，以行動展現了她對慈善事業的熱誠。
這些努力終取得了巨大回報，Cao 所屬分會從2020年秋季到2021年夏季，共籌集了 69,000 美元，並在全國 117個 Tri Delta 分會中獲得了 St. Jude 頒發的 2021 年最佳進步慈善獎。此外，該分會還因其開展的 Tri Delta Place 的牌匾籌款活動而獲得認可，St. Jude 的住房設施以 Tri Delta 命名，為患者家庭在遠離家鄉之處提供了一個家。
Cao 談到她所屬分會的籌款活動所帶來的影響時說，如此令人振奮的精神將永固、並助於確保那些家庭永遠不會收到 St. Jude 的治療、交通、住房或食物帳單，因而可以專注幫助孩子活下來。
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