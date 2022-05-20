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WanHawaii.com多元化夏威夷旅遊 玩得開心

【洛杉磯訊】

陽光沙灘及悠然慢活，再度將夏威夷擠進觀光客嚮往的度假勝地，尤其是來自美國本土的遊客，簡單行囊即可輕鬆成行。

紮根夏威夷26年的「玩夏威夷旅遊 WanHawaii.com」是一家當地華人旅行社，多年來天天在一線接觸遊客，深深體會多數遊客對千篇一律的套餐行程感到無奈。該公司表示，行程如珍珠港、小環島等已經持續了三十多年，且都沒有改變過，主因是夏威夷當地業者不想求改變，認為反正大家都一樣，造成了最省事的模式，就是將遊客明顯分為兩類，不是自由行；就是跟著旅遊團的行程走。

自從創立「玩夏威夷」 旅遊網後，該公司立志推動更加多元化的套餐及路線，並針對不同的年齡、興趣及特別愛好，來用心設計不同的產品。

比方，為年紀大、不諳英文者可以多安排些巴士團，跟隨著中文導遊介紹典故和傳奇故事。如果是一個家庭帶有孩子的，則盡量安排一些親子活動類項目，去觀海豚；與海龜同遊等戶外活動，或讓年輕人結伴去浮潛 (見圖) 。對新婚夫妻，可先通過溝通了解兩人的共同愛好來量身定制活動，比方一起去打高爾夫；一起學習衝浪，或安排一頓浪漫又豐盛的燭光晚餐。

該旅遊網表示，其實夏威夷可以玩的項目太多太多， 可惜大多數遊客們都無法在他們的出發地看到這些活動內容。玩夏威夷旅遊網 (www.wanhawaii.com) 因而應運而生，該公司希望通過網站的張力及優勢，讓更多的顧客認識不同的旅遊套餐、不同的住宿酒店、不同的特色選項和不同的景點門票，以透明且公開的方式提供旅客全方位且清楚的旅遊產品選項，了解自己參加的、去玩的是什麼，避免誤入所謂的「全包」迷思。該旅遊網將所有內容詳寫清楚，罰責亦分明。

身為夏威夷當地的業者，玩夏威夷旅遊網致力以一手資源專注領先，優質導遊用熱情帶領難忘的阿囉哈之旅。可上網 www.WanHawaii.com 或電1-808-940-9995 (粵語) 、1-808-940-9996 (國語) 洽詢，該公司地址在100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu, Hi 96817。

夏威夷 觀光 華人

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