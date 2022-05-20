美威律師事務所 專精車禍及人體傷害案件

美威律師事務所由法學博士James W. Vititoe帶領專業律師團隊出庭辦案，他也是著名出庭律師，30多年經驗，專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件，車禍 ，人體傷害訴訟，賠償額度高達64%。

該事務所表示，車禍客人有免費安排拖車、租車到醫院等服務，不獲賠償不收費用。成功案例最高賠償額超過10億美元。另有最新熱門跨國公司經理L1簽證，EB1C 綠卡 及投資移民 等業務。

該事務所說，治安越來越亂，車禍也越來越多，很多都是大型車禍。律師提醒，遇到車禍首先不要驚慌，打電話報警，保護现场，等待警察到來，安全的情況下最好不要移動雙方的車輛。安全的情況下现场拍照取證，請肇事車主提供ID，汽車保險等信息，如有目擊證人更佳。

美威律師事務所表示，他們曾於1996年控告PG & E公司，獲取最高的3億美元賠償案件。2000年被拍成電影「永不妥協」Erin Brockvich，由國際著名影星:茱莉亞羅勃茲主演， 並榮獲奧斯卡獎而享譽全美。2009年律師主理大峽谷上海旅行團巴士翻車案件， 贏得1,000萬美元以上的賠償。該律師團隊會為客戶爭取最高權益及賠償額。

美威律師擁有三十多年訴訟經驗，舉凡各種疑難案件，頭部意外受傷、大巴士、飛機空難、大卡車 意外、車禍、狗咬、摩托車、自行車受傷、跌倒、重大傷亡事故、勞工受傷等，都是其專精案件。

另外有關離婚、破產、遺囑、生前信託、公司成立、民 事訴訟、商業訴訟、房地產訴訟、刑事犯罪、酒醉駕車DUI、 賣淫起訴、家庭暴力、H1技術移民、L1跨國公司經理移民、投 資移民50萬100萬、特殊人才綠卡、導演、演員、藝術家、運 動員、親屬移民、初高中生來美留學、B1商務、B2旅遊簽證 延期、轉學生F-1、申請工卡、庇護、一年以上也能申請結婚綠 卡、單方申請移民被拒上訴等，該事務所亦均承辦。

該事務7天24小時全天候車禍中文諮詢專線626-926-3165，通國粵英語，服務橙縣、聖地牙哥、蒙市、羅蘭岡、亞凱迪亞等大洛杉磯地區。羅蘭岡地區 626-965-6342 ，位 17700 Castleton St., Suite 388, City of Industry, CA 。更多詳情可參考世界日報電話簿封底廣告。