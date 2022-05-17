Kia Niro CUV首次在北美亮相

全新Kia Niro CUV首次在北美亮相，於紐約國際車展上大放異彩。新一代Niro的設計完全符合並超越了消費者的期待。憑藉引人注目的造型線索和對可持續性和連通性的承諾，2023 Niro將在美國推出三種高效的電氣化動力系統：混合動力（HEV）、插電式混合動力（PHEV）和全電動（EV）。

「隨著全新第二代Niro的推出，Kia的電動汽車 勢頭繼續保持強勁，它帶來的是更精緻的造型、更多的功能、連接性和科技」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「2023 Niro專為滿足當今需求和可持續的未來出行而設計。」

像曼哈頓 這樣的城市環境，空間非常寶貴，為2023 Niro的發布提供了最佳發布背景。2023 Niro將在2022年夏末到達所有50個州的Kia零售店，並將展示最先進的電氣化動力系統選項和卓越的效率，以及時尚 外型、空氣動力學設計和科技。在其第二代中，Niro仍然是市場上唯一具有三種不同電氣化動力選項的車輛。

全新的Kia Niro將以三種不同的動力總成配置抵達美國：Niro HEV混合動力車、Niro PHEV插電式混合動力車和全電動Niro EV。所有Niro車型均為前輪驅動，可在惡劣天氣下提供優勢。6速雙離合自動變速器是HEV和PHEV的標準配置。

Niro HEV配備1.6升四缸發動機和32kW永磁同步電動機，最大輸出功率為139馬力和195 lb.-ft扭矩。改進的冷卻、摩擦和燃燒技術確保了最大的燃油效率，Niro HEV的目標油耗為53 mpg，預計行駛里程為588英里。

Niro PHEV將1.6升發動機與62kW電動機配對，總系統輸出為180 hp和TK lb.-ft扭矩。當連接到2級充電器時，Niro PHEV可以在三個小時內完成對11.1千瓦時的鋰離子聚合物電池的充電。充滿電後，配備16英寸車輪的Niro PHEV的全電動續航里程（AER）估計為33英里：比上一代車型提高了 25%。

全電動Niro EV由64.8 kWh電池和150kW（201馬力）電機供電，標配直流快速充電功能。插入3級快速充電器後，Niro EV可在45分鐘內充電10%至80%，最大充電功率為85 kW。11kW車載充電器還有助於在2級充電器上在不到7小時內為Niro EV充電。Niro EV的目標AER為243英里。可選的熱泵和電池加熱器有助於在低溫 下保持範圍。

除了運動和環保駕駛模式外，全新Kia Niro還引入了Green Zone駕駛模式，可在住宅區以及附近的學校和醫院將Niro HEV和Niro PHEV自動轉換為EV駕駛模式。Niro根據導航提示和駕駛歷史數據自動使用電力，並識別導航系統中設置的家庭和辦公室等喜歡的地方。

智能再生製動可實現多種再生級別，輕鬆減慢汽車速度並回收動能，從而最大限度地提高行駛里程。該系統可以使用雷達和道路坡度信息計算所需的再生量，它可以讓所有Niro車型從剎車中獲取最多的再生能量，同時讓車輛緩慢停止。

- HabaNiro元素：全新外觀和內飾融合了HabaNiro概念和「Opposites United」設計理念

- 更強、更輕、更強大：Niro車型在各個維度上都更進一步，包括一流的載客載貨量

- Niro HEV的目標油耗為53 MPG，同車型中領先

- 目標里程為243英里的AER和更快的Niro EV充電：改進的243英里AER，有資格獲得7,500美元的聯邦稅收抵免，可在45分鐘內補充10-80%

- 在所有50個州發售：從2022年夏季起，2023 Niro車型將在任何一個Kia零售商 處發售