我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

幼教市場供不應求 幼教師資證照正夯

柳香淑

【洛杉磯訊】美國首都教育學院接到不少幼兒園電話，詢問還有沒有老師可以推薦，因為現在老師不夠用。該學院表示，很多學生一開始實習就已經開始就業了，邊學習邊工作，拿下證照後更是水漲船高，等同於主班老師級別，有些一年內就當上主班老師，在學習期間就申請小型開業。

有了完整學習經驗，對幼教市場有了全盤的了解之後，對將來想開設大型幼兒園的學生來說，就有了成功保障。

該學院表示，蒙特梭利教學法是目前最受家長歡迎的一個教學方式，不但強調孩子的自主學習，同時也建立孩子良好的品德，透過各大區的教具，孩子能夠完整輕鬆地學習，對生活技能的培養、感官的探索、語言的開發、與閱讀加上數學邏輯思維的培養、還有對世界文化動植物、歷史地理等的認識。

有很多學員是想教育自己子女，且將來多一張職場專業認證、全球認可的幼教證書，即使返鄉就業，幼教業一樣行情看漲。

蒙特梭利教學幼教師資證照課程特色如下： 父母最佳育兒啟蒙課程，課程實用豐富有趣；20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，英文進步快； 輔助雙語教材，提高通過率；最經濟實用的留學與實習經歷；小型創業兼顧事業與家庭；學院協助開業輔導與教室環境規劃。

只要基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。課程抵最多24個幼教學分、與15個碩士學分； 修課彈性可在職進修；中文輔助教材， 線上線下並進。

美國首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資格為國際留學生發I-20。另提供3至6歲幼師課程，可微信pennyyang63。

首都教育學院洽詢電話626-593-6988，地址13791 Roswell Ave #E Chino,CA ， email:[email protected]

教育局 就業 微信

上一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

下一則

中華藝術學會 春季聯展登場

延伸閱讀

戶外商業露台永久化 佛利蒙市議會通過

戶外商業露台永久化 佛利蒙市議會通過
北加灣區佛市議會 批准戶外商業露台永久計畫

北加灣區佛市議會 批准戶外商業露台永久計畫
逾期伊州駕照、身分證 效期延至7月31日

逾期伊州駕照、身分證 效期延至7月31日
金山學前幼教將加薪 最高3萬元

金山學前幼教將加薪 最高3萬元
猶他州大學超狂「色情片鑑賞」課程 學生看片拿學分

猶他州大學超狂「色情片鑑賞」課程 學生看片拿學分
燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

燒文件 撤休士頓近2年 中國領事館虛擬形式上陣

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝