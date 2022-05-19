幼教市場供不應求 幼教師資證照正夯

【洛杉磯訊】美國首都教育學院接到不少幼兒園電話，詢問還有沒有老師可以推薦，因為現在老師不夠用。該學院表示，很多學生一開始實習就已經開始就業 了，邊學習邊工作，拿下證照後更是水漲船高，等同於主班老師級別，有些一年內就當上主班老師，在學習期間就申請小型開業。

有了完整學習經驗，對幼教市場有了全盤的了解之後，對將來想開設大型幼兒園的學生來說，就有了成功保障。

該學院表示，蒙特梭利教學法是目前最受家長歡迎的一個教學方式，不但強調孩子的自主學習，同時也建立孩子良好的品德，透過各大區的教具，孩子能夠完整輕鬆地學習，對生活技能的培養、感官的探索、語言的開發、與閱讀加上數學邏輯思維的培養、還有對世界文化動植物、歷史地理等的認識。

有很多學員是想教育自己子女，且將來多一張職場專業認證、全球認可的幼教證書，即使返鄉就業，幼教業一樣行情看漲。

蒙特梭利教學幼教師資證照課程特色如下： 父母最佳育兒啟蒙課程，課程實用豐富有趣；20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，英文進步快； 輔助雙語教材，提高通過率；最經濟實用的留學與實習經歷；小型創業兼顧事業與家庭；學院協助開業輔導與教室環境規劃。

只要基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。課程抵最多24個幼教學分、與15個碩士學分； 修課彈性可在職進修；中文輔助教材， 線上線下並進。

美國首都教育學院得到美國教育局 的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資格為國際留學生發I-20。另提供3至6歲幼師課程，可微信 pennyyang63。

首都教育學院洽詢電話626-593-6988，地址13791 Roswell Ave #E Chino,CA ， email:[email protected]。