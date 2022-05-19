Funner市首位女市長Jane Lynch 宣誓就職

珍市長在典禮中手握城市之鑰

【聖地牙哥 訊】Harrah's Resort Southern California，日前正式為知名喜劇演員兼作家珍‧林區(Jane Lynch)，舉辦就職大典，她是加州 Funner市的第一位女市長及第三位名人市長。

Funner位於聖地牙哥，是南加 州Harrah's渡假村的所在地。Jane Lynch接替前任市長Rob Riggle和David Hasselhoff。珍‧林區市長身穿紫色套裝，在搖曳的棕櫚樹和加州Funner市民的支持下，宣誓就職。

「珍‧林區體現了Funner市的理念。」南加州Harrah's Resort 的資深副總裁兼總經理吉兒‧巴雷特(Jill Barrett)表示：「她是當選Funner市下一任領導人的首要人選，因為她有傑出的能力，能與她遇到的每個人分享Funner市的精神。」珍市長將在Harrah's推出全新的無酒精雞尾酒菜單、純素佳餚、兩項量身打造的SPA護理和市長熱線。Jill Barrett說：「我迫不及待想看看她還會提出哪些精彩計劃。」

當珍市長走上舞臺正式宣誓就職時表示，雖然她沒有預料到會在她的簡歷中加入這個角色，但這很可能是她職業生涯迄今為止，她最喜歡的角色之一。珍市長受Funner市民的鼓舞和激勵，決心讓這個城市的聲名遠播。身為第一位擔任市長職的女性，珍市長在儀式尾聲被授予城市之鑰（見圖），象徵她身為Funner市最新市長的任期正式開始。

「我們很高興珍‧林區成為Funner市的新任市長」，Rincon Band of Luiseno Indians印地安人主席波‧馬札提(Bo Mazzetti)表示：「我們深知，珍深具感染力的精神和傳奇的經歷，會讓Harrah's Resort So Cal社區更加蓬勃發展。」

就職當天，珍市長換下她的招牌運動服，換上一系列充滿活力的紫色褲裝，以貫徹Funner市的精神。她將在今夏推出渡假村全新「Hell's Kitchen地獄廚房」餐廳、監督活動中心的頂級娛樂活動、合作開發新菜單和飲品、設計最酷的節目，以及用全新spa服務推廣禪意等等；所有這些都是為了確保每位賓客都能盡享獨一無二的Funner體驗。

「我帶著謙卑與興奮之情，和各位一起來到我在這個世上最喜歡的城市-加州Funner市。」珍市長表示：「如果你沒有準備好要全天候享受百分百的樂趣，那麼你可要失望了。Funner不只是一個地方，它也是一種精神。它是一座綠洲，能讓我們放慢腳步拋開枯燥的日常。在這裡，我們歡迎每個人，你也能在每個角落找到驚喜。我的願望和職責就是帶領人們加入我們的行列，追尋屬於他們自己的Funner。」

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Harrah's Resort SoCal屬於Caesars 凱撒集團系統，凱撒它是美國最大的賭場娛樂公司之一， Harrah's Resort SoCal所有娛樂積分，都可以和凱撒集團中任何一家賭場積分合併計算並使用。