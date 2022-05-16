速度與激情 現代汽車N系列高性能駕駛學院

現代汽車 N系列高性能駕駛學院N Performance Academy日前在加州 蒙特利的Laguna Seca WeatherTech賽車 埸舉行。N Performance Academy副總裁Ross Rosenberg表示，該學院邀請了約200位現代汽車車主參加，成為N系列高性能駕駛學院學員，在真正的賽車道上由專業冠軍賽車手指導駕駛技巧並體驗現代汽車N系列高性能跑車的速度與激情。

WeatherTech Raceway Laguna Seca賽車埸於1957年建造，有悠久的歷史，造就許多知名賽車隊及賽車選手。該賽車埸有2.23英里的賽車道上奔馳，該賽道有11個拐彎，包括一個180度髪夾彎，還有最著名的The Corkscrew（開瓶器）S下坡彎道，在450呎的S下坡彎道有近6層樓的高低落差，是所有賽車手最喜愛的挑戰！（待會就知道勵害）

N系列高超駕駛學院由現代汽車合作賽車團隊Bryan Herta Autosport主持，該車隊共同創辦人也是賽車手的Sean Jones親自到場指揮同時介紹了該車隊4次冠軍賽車手Mason Filippi和Michael Lewis兩位賽車手將為學員進行同乘體驗。Bryan Herta Autosport賽車隊駕駛現代TCR賽車隊自2019年代表現代汽車參加賽車以來，已贏得27場比賽勝利和4次TCR冠軍。其座駕是Elantra N TCR、Veloster N TCR，Elantra N TCR賽車在生產具有新的效能平臺，包括350馬力2.0升渦輪增壓引擎、帶外部預載調節的氣動換擋6速順序變速箱及高效能驅動賽車規格傳動軸。這些專用賽車由位於德國 Alzenau的現代汽車賽車總部設計和開發，也是研發贏得冠軍的賽車的團隊。

資深教官傳授駕駛高手秘笈

學院首先由安全教官教導最大發揮汽車性能的基本概念。首先是調整坐姿，先把座椅調到腳可完全將油門踩到底的位置，而不是一般開車時用腳尖踩油門的坐姿。第二是將手放在駕駛盤的三點鐘及九點鐘方向如此可以最大幅度的控制方向盤。同時也可將儀表板一目了然。第三在調整椅背讓手握方向盤時，手肘有輕鬆的L型提供足夠的運動空間來應變車道的轉彎變化。

接著教官解釋踩剎車與油門時的輪胎變化對車子操控的影響。他說當踩油門時，總車子重心向後，後輪傳動的車子後面輪胎與地面接觸較大，提供車子更大的動力。踩剎車時車子的重心會集中在前二輪，相同的提供輪胎與地面較大的接觸面積，因此在轉彎之前踩剎車增加輪胎與地面的接觸，可以敏捷的反應駕駛想要的轉彎。

賽車跑道體驗挑戰

資深教官授課結束之後就是上場試車！學員先在簡單賽車跑道體驗現代汽車提供的10輛Veloster N，完全是量產銷售款未經任何特別改裝，其油門、煞車反應靈敏，踩下油門瞬間，響起猶如賽車般的排氣管低吼聲，駕駛VELOSTER N，盡情享受令人血脈賁張的戰慄快感。

接下來就是上賽車跑道！學員先戴上賽車頭盔，再上車駕駛量產未改裝的Veloster N跟隨教官跑三圈，教官透過無線電指點聯繫，最後一圈則是挑戰極限衝刺！在順利通過惡名昭彰的The Corkscrew（開瓶器）S下坡彎道時還小小得意了一下。

再接下來就是由專業冠軍賽車手駕駛Elentra N無改裝量產車，學員同乘體驗2圈，果然完全不同速度與學員的快了很多，Elentra N在專業賽車手的駕駛之下性能發揮到極致！在通過The Corkscrew S下坡彎道時，急速在450呎之內S彎加上6層樓的高度落差老司機學員當埸肚內翻騰，一下還回不了神就準備進入休息站，而駕駛賽車手絲毫沒有進站休息的意思，更催油門狂奔，老司機心裡暗暗叫苦，還有一圈！下車時都還有暈車的感覺！這時才體會到為什麼高超駕駛學院的早餐是開完車後才吃。

在賽車跑道上駕駛體驗Elentra N及Veloster N其性能表現及反應靈敏印象非常深刻。更驚訝的是同樣性能表現的車是量產市場可以購得的。在追求速度與激情的同時，量產的Elentra N及Veloster N同樣有一般現代汽車所配備的各種安全及方便設備，可謂性能高而價不貴，令人驚喜。

Veloster N為奔馳而生！

任何一個成熟的車廠都會參與各項賽車競賽來證明自家汽車的動力實力，同時根據賽車經驗所得到的技術反饋對於汽車的設計會有重大的提升，也可應用到量產車行上。現代汽車特別推出極致性能的N系列首款汽車就是Veloster N。其N字來自現代汽車研發基地Namyang，同時也是性能測試場地德國紐伯林賽道（Nürburgring）的第一個字母 。

Veloster N跑車別出心裁的被車迷暱稱「三門」鋼砲，具性能與實用風味！Veloster N是一部徹頭徹尾的戰車，備有275匹馬力兩公升強化引擎。有兩種性能增強的變速箱可供選擇。標準型6速近比率手排檔變速箱，或是可選配快速換檔N 8速溼式雙離合變速箱，附撥片換檔器。還有強化的汽車避震，配備紅色N煞車及19寸高性能輪胎，電子限滑差速器以及電子操控懸掛系統亦是Veloster N的標準配備。

Veloster N的桶型跑車座椅配備整合式頭枕、發光N徽章、腰部支撐和強化側墊。安全帶加上N系列專有的儀錶組合有高清八寸觸控螢幕提供除了資訊娛樂之外還有賽車化資訊顯示，包括自選油門反應，懸掛軟硬度以及轉向，ESC設定等等。

方向盤上的駕駛模式紐及最刺激的是方向盤右上的NGS（N Grin Shift）按紐可將扭力提升7%維持最多20秒，在爭分奪秒的賽車性能上不可或缺。

Veloster N專為享受駕駛樂趣的賽車競技所打造，追求馳騁快感，可針對各種駕駛技術等級客製打造，是現代汽車高性能N系列最暢銷的美國車款，而且有一群鐵桿粉絲還有網站論壇。這次兩百多名學員中就有相當部分是Veloster N的粉絲。在追求極致性能及速度之外Veloster N也配備了現代汽車著名的各種智能安全設備一樣沒少。

史上性能最強悍的Elantra N

現代汽車Elantra N是一款平衡的高性能轎跑車上得了計時賽車也是坐得舒服的日常用車，是Elantra問世以來性能最強悍的Elantra N。Elantra N是首款建構在第三代底盤平台（N3）上的性能車，重心低於Veloster N及Kona N所使用的N2平台。有19吋專屬鋁圈，搭配N Performance專用的側裙飾板，大型尾翼，雙邊單出的大口徑圓形排氣尾管、大尺碼紅色N款剎車卡鉗與碟盤、高性能進氣系統等可選擇。搭載N系列2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，搭配集團全新八速濕式DCT雙離合器變速箱或六速手排變速箱，最大馬力可爆發出276hp/40kgm，在轉速達到5,500rpm時就能爆發出276hp（280ps），動力輸出更勝一籌。配置八速濕式N DCT雙離合器變速箱的Elantra N，除了導入eLSD電子限滑差速器、可變閥門排氣系統等，亦擁有了專屬N 性能車的功能，包括增加換檔速度感、提高駕駛樂趣的的N Power Shift（NPS），當啟用NPS功能再加上Launch Control彈射起步後，全新Elantra N可在5.3秒內從0加速至60英里，車輛極速甚至可達到155英里！（難怪老司機暈車）另外還有幫助駕駛在操駕車輛時優化換檔模式的N Track Sense Shift（NTS），及可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能增壓功能N Grin Shift（NGS），當NGS啟動時，車輛最大馬力會暫時增加至286匹。

在內裝部分，全新Elantra N維持標準版高階車型的陳設，如雙10.25吋的數位儀表與中控台螢幕、前排通風/加熱座椅、後排加熱座椅、手機無線充電板、八支揚聲器的BOSE高級音響系統等配備皆使用到了Elantra N，但Elantra N在儀表、中控、甚至是HUD抬頭顯示器的顯示畫面皆是專屬N系列的車輛訊息，而車內的座椅也採用了專屬N系列、帶有N字樣的桶型運動化座椅，比起標準版本座椅的高度降低了10mm，椅背厚度也減少了50mm，藉此增加了後座乘客的腿部空間、提升乘坐的寬敞與舒適度。為了突顯這款全新性能轎跑車與標準版本的不同，在方向盤、排檔桿、座椅、門板、儀表板等處使用了高性能 N系列專屬的天藍色縫線，同時裝上金屬油門剎車踏板，並嵌入了N系列專屬的N款金屬車門踏板，再再彰顯這輛性能轎跑車與眾不同之處。