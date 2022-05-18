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顧博士牙醫診所 專精植牙/全口植牙

【洛杉磯訊】
採用最新的3D技術
採用最新的3D技術

位亞凱迪亞的顧博士牙醫診所（Michael Gu DDS），專精植牙，植牙修復， 牙骨再生，全口植牙，全口假牙， 無創傷拔牙等。針對中老年人沒有了牙齒需要做植牙或佩戴全口假牙以及全口植牙。

顧博士是美國空軍牙醫博士少校，現任南加州大學USC牙醫學院臨床教授。顧醫師表示，牙齒脫落以後，植牙是目前比較常見也是比較先進的一種技術。植牙是利用一個特製的鈦合金螺絲植入牙床用於支撐，然後把牙冠裝到上面去。隨著牙科技術的更新和發展，植牙的技術也隨之更新。數碼化植牙指的是在植牙前，利用最新的3D掃描技術對於口腔的骨頭和方位進行評估，之後做好植牙計劃，手術時間就可以縮短，更精準，成功率更高，使用起來更舒服美觀。

顧博士畢業於美國最古老的牙醫學院密蘇里大學堪薩斯分校，獲四年美國國防部空軍全額獎學金，在美國空軍五年的服役期間，獲三次勳章嘉獎，代表美國訪問多個國家做醫學交流和執行各種醫療任務。 負責美國空軍飛行員口腔健康，患者包括很多著名美國空軍飛行員，宇航員和美國駐外領事館人員及家屬。

很多人面對缺牙不知所措，是裝假牙還是人工植牙？固定假牙，也就是大家講的牙橋，以兩側健康牙齒作支撐點，所以做一個固定假牙，要犧牲2顆健康的牙齒。而人工植牙的好處卻很多，人工牙跟可解決缺牙造成的牙齦萎縮。人工植牙有如真牙，咀嚼有力，自缺牙至人工植牙時間短，人工植牙壽命長，好好保養，可用上20年。

該診所採用最新的3D技術來製作假牙，減少了製作的步驟和時間，牙齒契合度更高，佩戴更舒適，吃東西更方便，看起來也更美觀。這種技術的運用可以說是世界領先，而且是很成熟。

在該診所植牙手術的另一個好處是手術精卻度高，恢復速度更快，不會比拔牙痛。洽詢電話626-254-9777，地址41 E. Foothill Blvd., Ste 206 Arcadia，網址 www.digitaldenture.com。

顧博士是美國空軍牙醫博士少校，現任南加州大學USC牙醫學院臨床教授。
顧博士是美國空軍牙醫博士少校，現任南加州大學USC牙醫學院臨床教授。

手術 醫學 加州大學

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