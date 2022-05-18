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KPOT 韓式烤肉結合中式火鍋+自助吃到飽 徵加盟

【洛杉磯訊】
KPOT 菜色
KPOT 菜色

韓式烤肉結合中式火鍋店- KPOT Korean BBQ & Hot Pot為新時代的大型聯鎖加盟店，供應吃到飽自助餐(All You Can Eat)，大人小孩都可以在輕鬆歡快的氛圍中，找到新穎的食之樂趣與體驗。目前該聯鎖店正向全美展店，並徵加盟。

全美總部設在紐約法拉盛的KPOT表示，他們是由專業團隊在國際間打造的知名品牌，強大售後創建「食上」之風，獨家好味道。加盟店家將獲全程扶持並有免費培訓，可望以低成本創造高利潤。

最早由四位志同道合華人股東構思創建的KPOT，2018年率先在新澤西州開設第一家，之後強攻擴散至美國東北與南部，兼及中西部與西南部，現今已有60多家加盟店，陣容日益強大。該聯鎖店已成功開啟華人餐館新模式-韓式烤肉結合中式火鍋店，並附設吧臺，客人在大啖美食之餘，還能開懷暢飲，賓主盡歡，無論大宴小酌均相宜。

來到KPOT的客人在踏進玄關那一刻，就被摩登時尚的氣派格調打動。入得大堂，但見環境開敞明亮，座椅舒適，四壁及天花板垂掛下來的霓虹燈飾，閃爍耀眼，大大為食的情趣加分。

一旦客人入座，即可自行到自助餐臺兩端取用韓式開胃小菜，包括海帶、泡菜、花生、土豆泥、醬蘿蔔和醃黃瓜等。接下來，火鍋正式登場，一人一鍋，乾淨衛生，這點在疫情期間尤其重要。此時，客人可根據七項湯底點選喜好，像是KPOT、原湯、雞湯、豬骨等等。

緊跟著供燒烤的肉食擺滿一桌，肥牛羊、秘製牛肉和羊肩肉，還有牛肉丸與龍蝦丸等。同時上桌的還有海鮮類的蟹肉、魷魚、有頭大蝦與蜆等。伴隨佐餐的還有新鮮蔬菜類，計有菠菜、西洋菜、高麗菜、菌類、豆腐、黑木耳、海帶結與玉米等。

在大堂的另一端長桌則置放有兩大排中式火鍋和韓式燒烤醬料，任選任配。於此同時，各色時令生果和中式湯品甜點也一應俱全，無限量供應。

有意加盟KPOT可去電 929-599-8689洽張小姐。KPOT總部在 131-11 Fowler Ave, Unit 1D, Flushing, NY 11355，網站www.thekpot.com，電郵[email protected]

KPOT 店面
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華人 新澤西州 法拉盛

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