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李興華翡翠金城 代理各名牌鐘錶及奢侈品

【洛杉磯訊】

南加州名牌代理商「李興華翡翠金城Hing Wa Lee Jewelers INC. 」，始於1965年，1980年從馬利蘭州搬來洛杉磯市中心，一直經營批發珠寶和寶石雕刻業務，1993年第一家李興華翡翠金城奢侈品零售店，在聖蓋博市的聖蓋博廣場開業，除了原有業務外，還代理了著名的瑞士製造鐘錶，秉持一直以來的誠信及高品質為服務為宗旨，讓顧客買的放心、戴的開心。

1995年Hing Wa Lee Jewelers 成為中國市場和聖蓋博谷的官方勞力士珠寶商，是美國華人社區中第一家和獨家勞力士授權珠寶商。從那時起，該公司同時向多元文化的客戶展示一系列精美的奢侈品。

2003年李興華廣場應運而生。它位於核桃市，這個廣場延伸到 30,000 呎的零售空間以及 3 層停車場。而李興華翡翠金城佔據了兩層樓的 11,000呎 陳列室，提供最大的鐘錶、珠寶和配飾選擇。李興華集團和房地產商業發展公司，收購了李興華廣場街對面的物業，為他們的客戶提供更佳的購物體驗。

2013 年佔地 15,000 呎的尖端消費奢侈品體驗旗艦店，也是聖蓋博市的標誌性建築開業了。這座建築的設計和造型靈感來自日內瓦。內飾是國際標準中最現代的奢華，為每個品牌提供最大的空間，為其品牌創造最佳表達，也為他們的客戶提供極致的品牌體驗。

「李興華翡翠金城」代理品牌衆多，包括勞力士、卡地亞、江詩丹頓、寶伯錶、帝陀、積家、芝伯、伯爵、寶璣、派納海、萬國錶、雅典錶、Roger Dubuis、宇舶、萬寶龍、蕭邦、真力時、百年靈、雷達錶、豪雅、天梭表等世界名牌，還有款式精美鑽石黃金珠寶首飾。

其中的勞力士，它莊重的外表，實用的結構，不顯浮華的品質，是勞力士Rolex手錶所擁有的風格。每年的銷售量遠遠領先於其他瑞士鐘錶行業，位居世界各大名錶的前列。勞力士Rolex手錶雖然在設計和製作上、依然保留著濃厚的傳統氣息，但內部的性能卻已經超越了時間的侷限，實現了精益求精的造詣和高端技術的融合。

「李興華翡翠金城」核桃市總店電話909-831-8888，地址1569 S. Fairway Dr., #128, Walnut（李興華廣場內），聖蓋博市店電話 626-456-2222，地址1635 S. Del Mar Ave., San Gabrie。或上網www.hwljewelers.com查詢，及Instagram /facebook 查看更多詳情。

聖蓋博 核桃

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