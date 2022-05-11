韓國熱門烘培品牌Paris Baguette 周日開幕有贈品

韓國的熱門烘培品牌「巴黎貝甜Paris Baguette」，將於本周日（15日）在華人 聚集的聖蓋博 市開幕，當天有開幕優惠，消費滿40元送高檔時尚午餐包，消費滿15元送Peach Ice Tea或黑咖啡 一杯。禮品有限，送完為止。

高檔時尚午餐包

該店店長Felicity表示，他們的特色產品有法式長棍麵包、可頌、起酥類、蛋糕、清爽三明治、和法國麵包三明治、以及純正咖啡。他們最受歡迎的有：可頌、水果pastry、藍莓雪紡蛋糕、新鮮草莓蛋糕、法式長棍三明治等。在Paris Baguette，大部分麵包三明治都可以請店員幫忙加熱，因為加熱過後更美味。

Paris Baguette在韓國有20年以上的時間，可以算是一間老字號的連鎖麵包店，是韓國SPC Group旗下的一個烘培品牌，由許英寅（Hur Young-in）成立於1988年，最早可追溯到他的父親許昌成1945年在韓國開設的三立食品公司。目前在韓國、全美各地、法國、日本、中國、東南亞等均有連鎖麵包店，總數多達三千家以上。

進軍華人社區，是他們最新的計畫，他們目標是：為社區創立一個好吃的麵包店+烘焙咖啡館。店長Felicity表示，他們選點在聖蓋博開業，就是因為聖蓋博市是大洛杉磯地區華人聚集的城市之一，亞凱迪亞 、聖瑪利諾、天普市等眾多華人社區均在附近。在2020年發生的新冠疫情 ，讓許多人都儘量在家；在疫情情況漸漸好轉的情況下，他們希望能提供一個好的環境，讓朋友、家人，有個地方聊聊天，重新聚在一起，因此Paris Baguette聖蓋博店，設立在環境休閒社區內，店內外都有廣大的用餐空間，和他們服務親切的店員，為這個社區創立一個新的聚集點，創造「這就是你鄰里的烘焙咖啡館」。

Paris Baguette各連鎖店主要經營法式麵包、新鮮三明治、美味蛋糕、純正咖啡。而創新是Paris Baguette集團的核心企業文化，圍繞這一主題，他們在改變的同時，為顧客提供更優質的服務。

巴黎貝甜地址在708 W. Las Tunas Dr., #B, San Gabriel，電話626-703-4168。