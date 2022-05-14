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動畫電影Turning Red 與亞裔業者 共慶五月

【洛杉磯訊】

迪士尼與皮克斯動畫電影「Turning Red青春養成記」，於5月初推出 4K超高清HD、藍光和 DVD 版，也與合作的亞裔商家，共慶五月的兩個重要活動。

五月是亞裔傳統月， 1 日至7日是全國商業週，Turning Red與在紐約、舊金山和洛杉磯數家亞裔商家合作，讓大家認識在美亞裔小型企業的文化和經濟意義。

為了紀念加拿大華裔李氏家族在 「青春養成記」中、所凸顯的幾世同堂家庭傳統和主題，有三家小型企業提供了獨特的菜品以及線上美食活動：

(一)位加州洛杉磯的家族店舖 「 California Donuts 」，推出精美可愛的卡通熊貓 Mei 甜甜圈。這款售價為 4.75 美元特製甜甜圈銷售至 14日止。Peter 和 Sutthy K. 夫婦因柬埔寨的紅色高棉運動而逃離柬埔寨，後移民到美國；他們以打散工來賺錢養家，1982 年他們在韓國城買下 California Donuts，40 年後的今天，憑藉其新穎的創新理念和口味，持續取得成功。

(二)舊金山的家族式餐廳「 R&G Lounge」策劃了一份宴會菜單，包括椒鹽珍寶蟹、北京烤鴨搭配蓮蓉包、XO醬蛋炒飯以及其他人氣菜餚。該餐廳為所有外賣和自取訂單，提供限量版紅色幸運餅乾，其中包含特殊資訊。

(三)紐約傳奇 Nom Wah ，透過一段特別的烹飪影片向片中李先生的傳奇餃子致敬；並宣傳家庭聚餐的重要性。Nom Wah日前在Instagram 發布了該影片，並為其關注者提供數位代碼贈品。

亞裔 青春養成記 舊金山

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