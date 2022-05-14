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牙齒矯正醫師陳昱瑞談 隱適美矯正方案

【洛杉磯訊】

陳昱瑞是牙齒矯正專科醫師（Chris Chen, Orthodontics），專精青少年及兒童牙齒矯正、及成人牙齒矯正。陳醫師強調矯正牙齒的治療方案-「 Invisalign 隱適美」， 它是一種可預測治療效果的舒適型矯正治療方案，採用近乎隱形的材料科技，能輕鬆地矯正你不整齊的牙齒，同時讓你在治療期間維持原有的生活方式。

在Invisalign「隱適美」治療過程中，你的牙齒能夠照預期效果進行移動，並且在治療過程中都會感到非常舒適。

陳昱瑞的父親就是此間知名牙科矯正醫師陳信豪，陳信豪醫師在此地執業多年，醫術深獲民眾信賴。陳昱瑞牙醫師表示，父母是醫生，肯定對自己學習過程中有所幫助。他畢業於洛杉磯加大牙科，科羅拉多大學口腔矯正專科。父子同一診所服務病人在業界傳為佳話。

在他們的辦公室中，一半患者年齡超過18歲，他們在童年的時候沒有很好的口腔矯正治療，但幸運的是，現在他們對口腔矯正學的理解要比10到20年前好得多，且技術也更好，所以他們有不同的治療選擇，成年人也可以選擇改善他們的笑容。例如，當他們面對最複雜的患者時，他們使用牙箍治療，並配合其他牙醫師和外科醫生，幫助患者將牙齒和頜骨移至正確的位置，使患者的面部結構看起來更好，牙齒咬合更健康。

今天醫療保健環境中的兩大問題：如何找到合適的牙醫或牙科專家，以及如何理解複雜的牙科保險

陳昱瑞醫師說，首先，尋找合適的牙醫或牙科專家的最佳方法，是詢問朋友和家人或其他牙醫，亦或參考在線上的評論，但這些通常無法準確反應治療質量和整體患者體驗。在尋找牙醫或牙科專家時，以下是一些要問的高質量問題供參考：你如何看待治療質量？是否經常需要重新進行任何治療或重複治療？你的牙醫是否幫你了解治療方法及其需要？你怎麼看待他們的費用？費用是高還是低？在任何治療完成之前是否提前解釋了費用，或費用為患者帶來意外？ 診所是否有助於了解保險範圍？是否有助於向保險公司提交文件？誰擁有診所？業主是大公司還是牙醫？診所牙醫師是否和治療的牙醫師相同？在每次就診時由同一位牙醫接受治療，還是牙醫會改變？牙醫是普通牙醫還是矯正專家？

其次，陳昱瑞醫師說，醫療和牙科保險變化迅速。值得信賴的診所和醫生會盡力幫助他們的患者、最大限度地享受保險福利。值得信賴的診所和醫生，不會故意向患者提供虛假信息、或試圖在保費收取上上危害患者的利益；患者應該找自己值得依靠的醫生、幫助了解他們的保險。

診所地址：（1）羅蘭岡 19217 Colima Rd., #B（2）蒙 市 318 N. Garfield Ave。詳情可電話626-581-9100洽詢，或上網ChrisChenOrtho.com。他們為合格的青少年、Medi-Cal病人申請補助、並有簡易分期付款。

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