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自然醣褐藻糖膠 減輕化放療副作用

【洛杉磯訊】

化療期間服用褐藻糖膠，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性，提升細胞修復，改善生活品質。

自然醣公司表示，實驗研究證明，褐藻糖膠具有提升NK細胞(自然殺傷細胞，是免疫系統的主角)、巨噬細胞和殺傷T細胞的活性，從而強化人體的免疫力，加強攻擊病原菌或變異細胞的功效。

NatureMedic自然醣品牌於2014年創立，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代的轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出。

該公司表示，「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」是首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉、和墨角藻褐藻糖膠精華，更加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A、C、D、E、B2和B6，維持身體的健康功能。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠，是含量至高的褐藻糖膠產品。

了解更多關於自然醣褐藻糖膠3-PLUS資料，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com獲得更多優惠詳情。

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