寶璣名錶 卓越製錶工藝 恢弘大氣

昌興珠寶推介寶璣「Tradition傳世」系列腕錶。

擁有二百多年卓越製錶工藝的寶璣名錶 (Breguet)，多次獲專利發明和最佳傑出設計獎， 每一款寶璣腕錶巧妙地將經典與傳統融入設計之中，將傳統製錶理念與現代製錶工藝完美融合。

昌興珠寶推介指出，寶璣「Tradition傳世」系列腕錶(見圖)直徑40毫米，18K玫瑰金錶殼帶有精細錢幣紋。18K鍍銀金質錶盤位於12時位置，中央裝飾巴黎釘紋璣鏤刻花圖案，搭配兩枚小巧的藍鋼寶璣指針。偏心時分顯示，為了營造和諧勻稱的美感，逆跳日期顯示巧妙地置於3時和9時位置之間，精巧的弧形指針在垂直的顯示上指示日期，整個顯示與機芯的結構相襯。

寶璣「Tradition傳世」採自動上鏈機芯。深灰色的磨砂機芯主板直接展示在錶盤正面，讓佩戴者可以欣賞擒縱機構和齒輪系的運作。50小時動力儲存，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，焊接錶耳，螺絲栓固定錶帶，10時位置設有調校日期的按鈕，防水30米，鱷魚皮錶帶配備白金折疊錶扣。

寶璣勇於挑戰鐘錶業的禁忌，不斷探索未知的可能性，包括矽材質的運用、高振頻技術以及聲學技術的突破等，確立寶璣在製錶業界的先鋒地位。

昌興珠寶代理寶璣名錶多年，擁有寶璣經典款，收藏版，新款腕錶。聖蓋博 店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd., #119，電話(626) 280-9195，羅蘭岡 店(香港 廣場) 地址18436 Colima Rd., Stuite A，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。