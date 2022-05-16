華美銀行第一季度財報 存款貸款雙創新高

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc. )日前公佈2022年第一季度盈利報告，淨利達2.377億元，每股獲利1.66元，較2021年第四季度增加37%，較去年同期增加16%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，2022年該行強勢開局。貸款 和收入強勁增長，淨利差達2.87%，成長0.14%。調整後稅前撥備前收入為3.203億美元，增長28%。同時資產報酬率（ROA）提高0.17%達1.56%，股東權益報酬率（ROE）成長1.57%達16.5%。

截至今年3月底總貸款創新高達435億元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（簡稱PPP）的影響，總貸款較2021年第四季度增加20億元或 20%，主要得益於商業貸款的成長。總存款亦創新紀錄達549億元，較2021年第四季度增加16億元或12%，主要得益於無息存款的強勁增長。截至2022年3月31日無息存款佔總存款的45%，去年同期為38%。

吳建民説，華美銀行堅實有效的商業模式和卓越的執行能力，促使該行在不斷變化的宏觀經濟環境、和市場中一如既往地取得亮眼成績。憑藉多元的貸款組合、積極的業務發展預期、持續穩健的資產品質，以及強勁的財務表現，該行有信心在利率上升的環境中繼續蓬勃發展，與股東和客戶一同邁向成功。

華美銀行董事會在16日派發2022年第二季度普通股股息 每股0.40美元，股東將依其至今年5月2日的持股份數獲派股息。

華美銀行為總部位於南加州 最大的獨立商業銀行，現有總資產622億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州以及華盛頓州和中國香港、上海、汕頭和深圳都設有全方位服務的分行，在北京、重慶、廣州及廈門亦設有辦事處，共有超過120處服務網絡。在有關華美銀行財務報告和相關資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。