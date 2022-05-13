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歐之旅西葡旅遊團 歡樂返回洛杉磯

【洛杉磯訊】

「歐之旅」於 4月24 日出團的「葡萄牙、 西班牙、 直布羅陀 14天風華之旅」，行程所到之處大受歡迎， 參加團員日前歡樂返回洛城。

歐之旅強調，這一團相當特別，負責當地接待的導遊、司機、景點服務人員，以及餐廳老闆和員工等，個個都格外熱情，因為這是自疫情鬆綁之後，第一個來自美國的華人旅行團（見圖），為他們帶來了收入與蓬勃的生氣。

葡萄牙與西班牙同處西南歐的伊比利亞半島，保留了許多羅馬人和摩爾人的建築遺跡。評為世界第二大旅遊國的西班牙，東北接法國與安道爾，北濱大西洋，南瀕地中海，因地緣發展成獨特的西班牙王宮風範及閃亮的西班牙式歐洲文明。近代的藝術大師畢卡索、達利及建築大師高第，更讓西班牙在國際藝術舞台上璀璨耀眼。

西班牙中部的高原區自古以來就是文化重心，保留了完整的山城風貌，中南部摩爾人統治下所遺留的回教文化，南部安達魯西亞的熱情奔放，鬥牛士及佛朗明哥音樂舞蹈，此外，還有得天獨厚富饒的酒鄉、白色山城與陽光海岸；以及珍珠般的巴塞隆納。

14天的「葡萄牙、西班牙、直布羅陀風華之旅」行程中，所經的古城以及遊覽的歷史遺跡，幾乎都是世界文化遺產(UNESCO) ，除了觀名勝，團員們也盡享西班牙美食、佛朗明哥音樂舞蹈，沐浴地中海陽光下，領略伊比利亞風情。在風味餐部分，瓦倫西亞是西班牙海鮮飯 (Paella) 的故鄉，歐之旅特別安排了海鮮飯烹飪教學，大家也嚐到了烤乳豬、燴牛尾和葡萄牙著名的PIRI PIRI 辣子雞風味餐。

「歐之旅」更多精彩行程還包括有英倫風情14天、瑞士12天、南北法戀戀風情14天、希臘10天、土耳其11天、德國聖誕市集9天、冰島11天、埃及杜拜15天、肯亞10天、秘魯9天、芝加哥大霧山9天、美加東賞楓11天，詳情可上網 EuropaHolidayUS.com，電話(626)289-8587。

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